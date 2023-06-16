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Белоруссия — Израиль: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы-2024 16 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации чемпионата Европы-2024 Белоруссия — Израиль 16 июня 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Юрий Ковалев.
Фото Global Look Press

18 мая Белоруссия примет сборную Израиля в матче квалификации чемпионата Европы-2024. Участников группы I рассудит австралийский судья Джарред Джиллетт. Встреча состоится в столице Венгрии Будапеште на стадионе «Ференц Суса» и начнется в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
16 июн, 21:45. Динамо (Минск)
Белоруссия
Израиль

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на успех сине-белых можно с коэффициентом 1.63, это около 58% вероятности. Выигрыш команды Георгия Кондратьева предложен с котировкой 5.35 (18%). Ничья доступна за 4.06 (24%).

«Белые крылья» не побеждали в официальных матчах с марта 2021 года. Ставка на белорусов в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 5350 рублей.

В двух предыдущих играх квалификации «Белые крылья» пропустили семь мячей, парни Алона Хазана — четыре. А отличились и те и другие лишь однажды. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.94.

Израиль и Белоруссия встречались друг с другом пять раз и только в товарищеских матчах, но в каждом случае неизменно поражали ворота друг друга. Вариант «обе забьют» оценен за 1.92, обратный рынок — за 1.87.

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Лучшие шансы отличиться — у Шона Вейсмана. Точный выстрел форварда сине-белых можно взять за 2.60.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 0:1 — за 6.60;

  • 0:2 — за 6.74;

  • 1:1 — за 7.00.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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