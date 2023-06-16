18 мая Белоруссия примет сборную Израиля в матче квалификации чемпионата Европы-2024. Участников группы I рассудит австралийский судья Джарред Джиллетт. Встреча состоится в столице Венгрии Будапеште на стадионе «Ференц Суса» и начнется в 21.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на успех сине-белых можно с коэффициентом 1.63, это около 58% вероятности. Выигрыш команды Георгия Кондратьева предложен с котировкой 5.35 (18%). Ничья доступна за 4.06 (24%).

«Белые крылья» не побеждали в официальных матчах с марта 2021 года. Ставка на белорусов в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 5350 рублей.

В двух предыдущих играх квалификации «Белые крылья» пропустили семь мячей, парни Алона Хазана — четыре. А отличились и те и другие лишь однажды. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.94.

Израиль и Белоруссия встречались друг с другом пять раз и только в товарищеских матчах, но в каждом случае неизменно поражали ворота друг друга. Вариант «обе забьют» оценен за 1.92, обратный рынок — за 1.87.

Лучшие шансы отличиться — у Шона Вейсмана. Точный выстрел форварда сине-белых можно взять за 2.60.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

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