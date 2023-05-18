«Севилья» — «Ювентус»: где смотреть матч полуфинала Лиги Европы 18 мая 2023 года
18 мая «Севилья» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы примет «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток нидерландского рефери Данни Маккели прозвучит в 22.00 по московскому времени. После первой встречи в противостоянии равенство (1:1). Прямую трансляцию начиная с 21.40 мск покажет сайт matchtv.ru.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев чуть больше шансов на успех: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.48, что составляет примерно 40% вероятности исхода. Выигрыш «бьянконери» предложен с котировкой 3.04 (31%), ничья идет за 3.29 (29%).
В нынешнем плей-офф туринцы были сильнее соперников в двух выездах из трех. Ставка в 1000 рублей на «Ювентус» при благоприятном результате принесет 3040 рублей.
Проход команды из Андалусии в финал Лиги Европы оценен в 1.75. Этот рынок на итальянцев доступен за 2.05.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают небольшое преимущество хозяев:
• ничья 1:1 дана за 6.02;
• 0:0 — за 7.06;
• победа «Севильи» 1:0 — 7.75.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола идет за серьезные 2.19, ТМ 2.5 — за 1.73. В первом поединке оппоненты оформили только два мяча на двоих, причем «старая синьора» отличилась уже в конце компенсированного времени. А всего за пятиматчевую историю противостояния «Севилья» и «Юве» лишь однажды заколотили больше двух голов.
«Обе забьют» можно взять за 1.89, обратный рынок — за 1.92. Вариант с точными попаданиями от обоих коллективов зашел дважды за пять встреч соперников друг с другом во всех турнирах.
Комбинированная ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола предложен за 2.31.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6