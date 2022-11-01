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«Бавария» — «Интер»: где смотреть матч ЛЧ 1 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «Бавария» — «Интер» 1 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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Маттейс де Лигт и Серж Гнабри.
Фото Global Look Press

1 октября в заключительном шестом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится топ-матч — обеспечившие себе участие в плей-офф «Бавария» и «Интер» сойдутся в Мюнхене на «Альянц Арене». Игра начнется в 23.00 по московскому времени, прямую трансляцию в 22.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. Группа C
01 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Интер

«Бавария» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Юлиана Нагельсманна можно поставить с коэффициентом 1.44, что примерно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Интера» — за 6.90 (13%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 6900 рублей, чистая прибыль — 5900 рублей.

Вариант «нерадзурри» не проиграют» идет за 2.90. В последний раз в официальном матче «Интер» дал мюнхенцам отпор в 2011-м — в 1/8 ЛЧ (3:2).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.36. Недостаточно? Тогда возьмите ТБ 3.5 за 1.93.

Обмен голами оценен в 1.53, обратный исход — в 2.50.

Если считаете, что «Бавария» легко забьет два мяча подряд, оформите такой вариант за 1.50. Идентичную ставку в пользу «Интера» можно сделать за 4.90.

 
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Пенальти в предстоящей встрече оценен в 2.40, удаление — в 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев:

  • победа «Баварии» 2:1 идет за 8.30;

  • успех 2:0 — за 9.30;

  • 4:1 — за 9.80.

Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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