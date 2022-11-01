1 октября в заключительном шестом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится топ-матч — обеспечившие себе участие в плей-офф «Бавария» и «Интер» сойдутся в Мюнхене на «Альянц Арене». Игра начнется в 23.00 по московскому времени, прямую трансляцию в 22.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

«Бавария» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Юлиана Нагельсманна можно поставить с коэффициентом 1.44, что примерно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Интера» — за 6.90 (13%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 6900 рублей, чистая прибыль — 5900 рублей.

Вариант «нерадзурри» не проиграют» идет за 2.90. В последний раз в официальном матче «Интер» дал мюнхенцам отпор в 2011-м — в 1/8 ЛЧ (3:2).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.36. Недостаточно? Тогда возьмите ТБ 3.5 за 1.93.

Обмен голами оценен в 1.53, обратный исход — в 2.50.

Если считаете, что «Бавария» легко забьет два мяча подряд, оформите такой вариант за 1.50. Идентичную ставку в пользу «Интера» можно сделать за 4.90.

Пенальти в предстоящей встрече оценен в 2.40, удаление — в 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев: