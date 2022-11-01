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«Ливерпуль» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги чемпионов онлайн в прямом эфире 1 ноября 2022 года

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи» 1 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Юрген Клопп и игроки «Ливерпуля» в матче с «Рейнджерс».
Фото Global Look Press

Один из главных матчей последнего тура группового этапа Лиги чемпионов — встреча «Ливерпуля» и «Наполи». Матч пройдет 1 ноября на легендарном стадионе «Энфилд», стартовый свисток немца Тобиаса Штилера прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет сайт matchtv.ru с 22.45 мск.

Лига чемпионов. Группа A
01 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Наполи

Букмекерская компания БЕТСИТИ в предстоящем матче отдала предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 2.00, вероятность — примерно 50%. Выигрыш неаполитанцев доступен с котировкой 3.50 (28%), ничья идет за 4.20 (22%).

Ждете шестой победы «Наполи» на групповом этапе? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 3500 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество команды Юргена Клоппа:

• ничья 1:1 идет за 8.00;

• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.30;

• успех 1:0 — за 11.0.

Команды встречались в первом туре группового этапа, и «Наполи» уничтожил соперника (4:1). Дальше и неаполитанцы, и мерсисайдцы выиграли все остальные матчи и забронировали два первых места в квартете: пока голубые опережают конкурента на три очка. Верите, что команда Лучано Спаллетти не проиграет и на выезде? Этот рынок оценен в 1.86.

Соперники очень много забивают: «Ливерпуль» за пять туров настрелял 15 мячей, «Наполи» — 20. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящий матч можно оформить за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.60.

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Виктор Осимхен. «Ливерпуль» — «Наполи»: Хвича и Осимхен не пустят Клоппа на первое место

Неаполитанцы вообще отличаются чаще всех в этом сезоне группового этапа: в среднем за матч заколачивают четыре гола. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.27, ИТМ2 (1.5) — за 1.64.

Мерсисайдцы забивают в ЛЧ в среднем три мяча за игру, но в трех встречах не достигли этого уровня результативности — крутая статистика появилась благодаря разгрому «Рейнджерс» (7:1). ИТБ1 (1.5) идет за 1.66, ИТМ1 (1.5) — за 2.20.

Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.48, обратный рынок доступен за 2.65.

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Лига чемпионов УЕФА
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ФК Ливерпуль
ФК Наполи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
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Урал – Локомотив
 - : -
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