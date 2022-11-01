«Ливерпуль» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги чемпионов онлайн в прямом эфире 1 ноября 2022 года
Один из главных матчей последнего тура группового этапа Лиги чемпионов — встреча «Ливерпуля» и «Наполи». Матч пройдет 1 ноября на легендарном стадионе «Энфилд», стартовый свисток немца Тобиаса Штилера прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет сайт matchtv.ru с 22.45 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ в предстоящем матче отдала предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 2.00, вероятность — примерно 50%. Выигрыш неаполитанцев доступен с котировкой 3.50 (28%), ничья идет за 4.20 (22%).
Ждете шестой победы «Наполи» на групповом этапе? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 3500 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество команды Юргена Клоппа:
• ничья 1:1 идет за 8.00;
• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.30;
• успех 1:0 — за 11.0.
Команды встречались в первом туре группового этапа, и «Наполи» уничтожил соперника (4:1). Дальше и неаполитанцы, и мерсисайдцы выиграли все остальные матчи и забронировали два первых места в квартете: пока голубые опережают конкурента на три очка. Верите, что команда Лучано Спаллетти не проиграет и на выезде? Этот рынок оценен в 1.86.
Соперники очень много забивают: «Ливерпуль» за пять туров настрелял 15 мячей, «Наполи» — 20. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящий матч можно оформить за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.60.
Неаполитанцы вообще отличаются чаще всех в этом сезоне группового этапа: в среднем за матч заколачивают четыре гола. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 2.27, ИТМ2 (1.5) — за 1.64.
Мерсисайдцы забивают в ЛЧ в среднем три мяча за игру, но в трех встречах не достигли этого уровня результативности — крутая статистика появилась благодаря разгрому «Рейнджерс» (7:1). ИТБ1 (1.5) идет за 1.66, ИТМ1 (1.5) — за 2.20.
Поставить на голы от обеих команд можно с коэффициентом 1.48, обратный рынок доступен за 2.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2