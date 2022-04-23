«Бавария» — «Боруссия»: прогноз на матч бундеслиги 23 апреля 2022 года
23 апреля 2022 года в матче 31-го тура бундеслиги сыграют «Бавария» и «Боруссия». Встреча начнется в 19.30 мск на стадионе «Альянц Арена», транслировать ее будут на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3». Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ безоговорочными фаворитами считают мюнхенцев — поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.38 (70%), в то время как успех «Боруссии» оценивается котировкой 7.50 (13%). Чуть более вероятна ничья — взять этот вариант можно за 5.60 (17%).
При ставке 1 000 рублей на ничью в случае успешного исхода выплата составит 5 300 рублей.
Верите, что «Боруссия» впервые за четыре года увезет очки с «Альянц Арены» в матче бундеслиги? Можете поставить на Х2 за 3.10.
При таких коэффициентах на гостей напрашивается дополнительный подогрев интереса — поможет фора. Ф1 (-1.5) за 1.87 и Ф2 (+1.5) за 1.93 — хорошие варианты для уравнивания шансов.
В последних пяти играх команды неизменно забивали больше 3,5 мяча. Тренд продолжится? Если что, на ТБ3,5 гола в матче коэффициент — 1.65.
У каждой команды в составе по крутому форварду. В таких условиях можно смело брать «обе забьют» за 1.39. Если сомневаетесь в Левандовском или Холанне, берите обратный исход за 3.00.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — разгром от «Баварии» со счетом 4:1 за 8.60.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Боруссия»
Актуальная форма «Баварии» после вылета из Лиги чемпионов под большим вопросом. До классического ФК «Голливуд» еще далеко, но тропинка уже видна — слухи про Левандовски и Нагельсманна, контракты игроков и будущее клуба вообще... Мюнхенская машина немного забуксовала, хотя на способности регулярно добывать очки это пока не отражается. Но и достойного соперника после «Вильярреала» у клуба не было — все же вылетающая «Арминия» это не уровень. А вот «Боруссия» нашла лучшую версию себя, еще и Эрлинг Холанн хорош, оформил 2+2 в двух матчах (у Левандовски, например, 2+1 в трех). Правда, как по заклинанию все это может нивелироваться на «Альянц Арене», и дежурные три очка достанутся Мюнхену. Хотя минимальные шансы переломить тренд есть.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ4.5 за 2.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0