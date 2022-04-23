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«Бавария» — «Боруссия»: прогноз на матч бундеслиги 23 апреля 2022 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» 23 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски, «Бавария».
Фото Global Look Press

23 апреля 2022 года в матче 31-го тура бундеслиги сыграют «Бавария» и «Боруссия». Встреча начнется в 19.30 мск на стадионе «Альянц Арена», транслировать ее будут на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3». Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице соответственно.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ безоговорочными фаворитами считают мюнхенцев — поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.38 (70%), в то время как успех «Боруссии» оценивается котировкой 7.50 (13%). Чуть более вероятна ничья — взять этот вариант можно за 5.60 (17%).

При ставке 1 000 рублей на ничью в случае успешного исхода выплата составит 5 300 рублей.

Верите, что «Боруссия» впервые за четыре года увезет очки с «Альянц Арены» в матче бундеслиги? Можете поставить на Х2 за 3.10.

При таких коэффициентах на гостей напрашивается дополнительный подогрев интереса — поможет фора. Ф1 (-1.5) за 1.87 и Ф2 (+1.5) за 1.93 — хорошие варианты для уравнивания шансов.

В последних пяти играх команды неизменно забивали больше 3,5 мяча. Тренд продолжится? Если что, на ТБ3,5 гола в матче коэффициент — 1.65.

У каждой команды в составе по крутому форварду. В таких условиях можно смело брать «обе забьют» за 1.39. Если сомневаетесь в Левандовском или Холанне, берите обратный исход за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — разгром от «Баварии» со счетом 4:1 за 8.60.

Роберт Левандовски, &laquo;Бавария&raquo;. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: команда Левандовски оформит дежурный титул

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Боруссия»

Актуальная форма «Баварии» после вылета из Лиги чемпионов под большим вопросом. До классического ФК «Голливуд» еще далеко, но тропинка уже видна — слухи про Левандовски и Нагельсманна, контракты игроков и будущее клуба вообще... Мюнхенская машина немного забуксовала, хотя на способности регулярно добывать очки это пока не отражается. Но и достойного соперника после «Вильярреала» у клуба не было — все же вылетающая «Арминия» это не уровень. А вот «Боруссия» нашла лучшую версию себя, еще и Эрлинг Холанн хорош, оформил 2+2 в двух матчах (у Левандовски, например, 2+1 в трех). Правда, как по заклинанию все это может нивелироваться на «Альянц Арене», и дежурные три очка достанутся Мюнхену. Хотя минимальные шансы переломить тренд есть.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ4.5 за 2.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Бундеслига
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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Краснодар – Зенит
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