23 апреля 2022 года в матче 31-го тура бундеслиги сыграют «Бавария» и «Боруссия». Встреча начнется в 19.30 мск на стадионе «Альянц Арена», транслировать ее будут на matchtv.ru и «Матч! Футбол 3». Команды занимают первое и второе места в турнирной таблице соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ безоговорочными фаворитами считают мюнхенцев — поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.38 (70%), в то время как успех «Боруссии» оценивается котировкой 7.50 (13%). Чуть более вероятна ничья — взять этот вариант можно за 5.60 (17%).

При ставке 1 000 рублей на ничью в случае успешного исхода выплата составит 5 300 рублей.

Верите, что «Боруссия» впервые за четыре года увезет очки с «Альянц Арены» в матче бундеслиги? Можете поставить на Х2 за 3.10.

При таких коэффициентах на гостей напрашивается дополнительный подогрев интереса — поможет фора. Ф1 (-1.5) за 1.87 и Ф2 (+1.5) за 1.93 — хорошие варианты для уравнивания шансов.

В последних пяти играх команды неизменно забивали больше 3,5 мяча. Тренд продолжится? Если что, на ТБ3,5 гола в матче коэффициент — 1.65.

У каждой команды в составе по крутому форварду. В таких условиях можно смело брать «обе забьют» за 1.39. Если сомневаетесь в Левандовском или Холанне, берите обратный исход за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — разгром от «Баварии» со счетом 4:1 за 8.60.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Боруссия»

Актуальная форма «Баварии» после вылета из Лиги чемпионов под большим вопросом. До классического ФК «Голливуд» еще далеко, но тропинка уже видна — слухи про Левандовски и Нагельсманна, контракты игроков и будущее клуба вообще... Мюнхенская машина немного забуксовала, хотя на способности регулярно добывать очки это пока не отражается. Но и достойного соперника после «Вильярреала» у клуба не было — все же вылетающая «Арминия» это не уровень. А вот «Боруссия» нашла лучшую версию себя, еще и Эрлинг Холанн хорош, оформил 2+2 в двух матчах (у Левандовски, например, 2+1 в трех). Правда, как по заклинанию все это может нивелироваться на «Альянц Арене», и дежурные три очка достанутся Мюнхену. Хотя минимальные шансы переломить тренд есть.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ4.5 за 2.75.