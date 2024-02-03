3 февраля «Бавария» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграют в 20-м туре бундеслиги. Встреча состоится на «Альянц Арене» и стартует в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр — Тобиас Штилер. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 17.25 мск.

Аналитики назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.15, это около 82% вероятности. Триумф «Боруссии» предложен с котировкой 14.75 (7%). Ничья оценена в 9.00 (11%).

Успех «Баварии» с форой (-2.5) идет за 2.03. Если предполагаете, что красно-зелено-белые навяжут борьбу действующему чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф1(+2.5) за 1.78.

Эксперты склоняются к тому, что соперники забьют друг другу: эта опция доступна за 1.75, обратный вариант — за 2.06.

Также специалисты уверены, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 3.5 мяча дали за 1.63, ТМ 3.5 — за 2.26.

В последней игре на «Альянц Арене» Харри Кейн и компания с трудом дожали «Унион» (1:0), а до этого уступили «Вердеру» (0:1). Индивидуальный тотал красных меньше трех голов имеется за 1.99.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах

В предыдущем туре «жеребята» устояли против «Байера» в Леверкузене (0:0) и внесли интригу в чемпионскую гонку. В борьбе за три очка парням Томаса Тухеля тоже придется попотеть — тем более два последних домашних поединка мюнхенцев закончились непростой победой над «Унионом» (1:0 и поражением «Вердеру» (0:1). Плюс не стоит забывать, что в минувшем сезоне черно-бело-зеленые разжились очками на «Альянц Арене» (1:1). В пяти недавних встречах «Гладбах» ни разу не пропустил больше двух голов. Харри Кейну и компании будет очень трудно испортить эту статистику.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» забьет меньше трех мячей за 1.99 (если мюнхенцы отличатся ровно трижды, будет возврат).