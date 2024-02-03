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3 февраля, 08:15

«Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз на матч бундеслиги 3 февраля 2024 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах 3 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press

3 февраля «Бавария» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграют в 20-м туре бундеслиги. Встреча состоится на «Альянц Арене» и стартует в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр — Тобиас Штилер. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 17.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур
03 февр, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:1
Боруссия М

Аналитики назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.15, это около 82% вероятности. Триумф «Боруссии» предложен с котировкой 14.75 (7%). Ничья оценена в 9.00 (11%).

Успех «Баварии» с форой (-2.5) идет за 2.03. Если предполагаете, что красно-зелено-белые навяжут борьбу действующему чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф1(+2.5) за 1.78.

Эксперты склоняются к тому, что соперники забьют друг другу: эта опция доступна за 1.75, обратный вариант — за 2.06.

Также специалисты уверены, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 3.5 мяча дали за 1.63, ТМ 3.5 — за 2.26.

В последней игре на «Альянц Арене» Харри Кейн и компания с трудом дожали «Унион» (1:0), а до этого уступили «Вердеру» (0:1). Индивидуальный тотал красных меньше трех голов имеется за 1.99.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах

В предыдущем туре «жеребята» устояли против «Байера» в Леверкузене (0:0) и внесли интригу в чемпионскую гонку. В борьбе за три очка парням Томаса Тухеля тоже придется попотеть — тем более два последних домашних поединка мюнхенцев закончились непростой победой над «Унионом» (1:0 и поражением «Вердеру» (0:1). Плюс не стоит забывать, что в минувшем сезоне черно-бело-зеленые разжились очками на «Альянц Арене» (1:1). В пяти недавних встречах «Гладбах» ни разу не пропустил больше двух голов. Харри Кейну и компании будет очень трудно испортить эту статистику.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» забьет меньше трех мячей за 1.99 (если мюнхенцы отличатся ровно трижды, будет возврат).

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ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Бундеслига
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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