«Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз на матч бундеслиги 3 февраля 2024 года
3 февраля «Бавария» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграют в 20-м туре бундеслиги. Встреча состоится на «Альянц Арене» и стартует в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр — Тобиас Штилер. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 17.25 мск.
Аналитики назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.15, это около 82% вероятности. Триумф «Боруссии» предложен с котировкой 14.75 (7%). Ничья оценена в 9.00 (11%).
Успех «Баварии» с форой (-2.5) идет за 2.03. Если предполагаете, что красно-зелено-белые навяжут борьбу действующему чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф1(+2.5) за 1.78.
Эксперты склоняются к тому, что соперники забьют друг другу: эта опция доступна за 1.75, обратный вариант — за 2.06.
Также специалисты уверены, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 3.5 мяча дали за 1.63, ТМ 3.5 — за 2.26.
В последней игре на «Альянц Арене» Харри Кейн и компания с трудом дожали «Унион» (1:0), а до этого уступили «Вердеру» (0:1). Индивидуальный тотал красных меньше трех голов имеется за 1.99.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах
В предыдущем туре «жеребята» устояли против «Байера» в Леверкузене (0:0) и внесли интригу в чемпионскую гонку. В борьбе за три очка парням Томаса Тухеля тоже придется попотеть — тем более два последних домашних поединка мюнхенцев закончились непростой победой над «Унионом» (1:0 и поражением «Вердеру» (0:1). Плюс не стоит забывать, что в минувшем сезоне черно-бело-зеленые разжились очками на «Альянц Арене» (1:1). В пяти недавних встречах «Гладбах» ни разу не пропустил больше двух голов. Харри Кейну и компании будет очень трудно испортить эту статистику.
Рекомендуемая ставка: «Бавария» забьет меньше трех мячей за 1.99 (если мюнхенцы отличатся ровно трижды, будет возврат).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5