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2 февраля, 18:15

«Страсбур» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 2 февраля 2024 года

Прогноз на матч лиги 1 «Страсбур» — «ПСЖ» 2 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Марко Асенсио («ПСЖ»).
Фото Global Look Press

2 февраля «ПСЖ» в 20-м туре лиги 1 приедет в гости к «Страсбуру». Игра пройдет на арене «Ля Мено», арбитр Рудди Буке даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально матч не покажут.

Франция. Лига 1. 20-й тур
02 февр, 23:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:2
ПСЖ

По мнению аналитиков, у «ПСЖ» шансы на успех гораздо выше, чем у соперника. Взять триумф парижан можно с коэффициентом 1.53, это приблизительно 65% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с большей котировкой — 5.96 (16%), раздел очков идет за 4.67 (21%).

«Париж» не уступил в 13 последних очных матчах. На сенсационную победу синих или ничью можно поставить за 2.64.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.33.

Поставить на обмен меткими выстрелами можно за 1.76, обратный рынок идет за 2.08.

Три наиболее вероятных результата, по версии аналитиков:

  • 2:0 в пользу «ПСЖ» — за 7.75;

  • виктория парижан 2:1 — за 8.25;

  • 1:1 — за 8.50.

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Прогноз и ставка на матч «Страсбур» — «ПСЖ»

Эльзасцы — боевитая команда, особенно при родных фанатах. «Страсбур» не проиграл в девяти из 11 домашних заруб в лиге 1 (пять побед) и забил гостям в 12 из 14 поединков.

Но «ПСЖ» — это машина. Парни Луиса Энрике не знают неудач уже 16 матчей подряд, из которых 12 выиграли. При этом соперники получали по два и больше точных выстрелов от парижан в 11 из 12 прошлых встреч лиги 1. А в очных противостояниях со «Страсбуром» «Сен-Жермен» не уступил 13 раз подряд. И ничего не говорит о том, что поражение настигнет их на этот раз.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» за 1.53.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Страсбур
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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