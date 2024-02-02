«Страсбур» — «ПСЖ»: прогноз на матч лиги 1 2 февраля 2024 года
2 февраля «ПСЖ» в 20-м туре лиги 1 приедет в гости к «Страсбуру». Игра пройдет на арене «Ля Мено», арбитр Рудди Буке даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально матч не покажут.
По мнению аналитиков, у «ПСЖ» шансы на успех гораздо выше, чем у соперника. Взять триумф парижан можно с коэффициентом 1.53, это приблизительно 65% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с большей котировкой — 5.96 (16%), раздел очков идет за 4.67 (21%).
«Париж» не уступил в 13 последних очных матчах. На сенсационную победу синих или ничью можно поставить за 2.64.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.33.
Поставить на обмен меткими выстрелами можно за 1.76, обратный рынок идет за 2.08.
Три наиболее вероятных результата, по версии аналитиков:
-
2:0 в пользу «ПСЖ» — за 7.75;
-
виктория парижан 2:1 — за 8.25;
-
1:1 — за 8.50.
Прогноз и ставка на матч «Страсбур» — «ПСЖ»
Эльзасцы — боевитая команда, особенно при родных фанатах. «Страсбур» не проиграл в девяти из 11 домашних заруб в лиге 1 (пять побед) и забил гостям в 12 из 14 поединков.
Но «ПСЖ» — это машина. Парни Луиса Энрике не знают неудач уже 16 матчей подряд, из которых 12 выиграли. При этом соперники получали по два и больше точных выстрелов от парижан в 11 из 12 прошлых встреч лиги 1. А в очных противостояниях со «Страсбуром» «Сен-Жермен» не уступил 13 раз подряд. И ничего не говорит о том, что поражение настигнет их на этот раз.
Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» за 1.53.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5