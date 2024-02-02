2 февраля «ПСЖ» в 20-м туре лиги 1 приедет в гости к «Страсбуру». Игра пройдет на арене «Ля Мено», арбитр Рудди Буке даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России легально матч не покажут.

По мнению аналитиков, у «ПСЖ» шансы на успех гораздо выше, чем у соперника. Взять триумф парижан можно с коэффициентом 1.53, это приблизительно 65% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с большей котировкой — 5.96 (16%), раздел очков идет за 4.67 (21%).

«Париж» не уступил в 13 последних очных матчах. На сенсационную победу синих или ничью можно поставить за 2.64.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.33.

Поставить на обмен меткими выстрелами можно за 1.76, обратный рынок идет за 2.08.

Три наиболее вероятных результата, по версии аналитиков:

2:0 в пользу «ПСЖ» — за 7.75;

виктория парижан 2:1 — за 8.25;

1:1 — за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Страсбур» — «ПСЖ»

Эльзасцы — боевитая команда, особенно при родных фанатах. «Страсбур» не проиграл в девяти из 11 домашних заруб в лиге 1 (пять побед) и забил гостям в 12 из 14 поединков.

Но «ПСЖ» — это машина. Парни Луиса Энрике не знают неудач уже 16 матчей подряд, из которых 12 выиграли. При этом соперники получали по два и больше точных выстрелов от парижан в 11 из 12 прошлых встреч лиги 1. А в очных противостояниях со «Страсбуром» «Сен-Жермен» не уступил 13 раз подряд. И ничего не говорит о том, что поражение настигнет их на этот раз.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» за 1.53.