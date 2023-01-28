«Бавария» — «Айнтрахт»: где смотреть матч бундеслиги 28 января 2023 года онлайн в прямом эфире
28 января в 18-м туре бундеслиги сыграют «Бавария» и «Айнтрахт». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени на «Альянц Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 20.25 мск. Главный арбитр встречи — Свен Яблонски.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи хозяев. Поставить на них можно за 1.33, это примерно 75% вероятности. Ничья доступна за 6.30 (13%), успех гостей — за 8.00 (12%).
При ставке в 1000 рублей на мирный исход при положительном результате выплата составит 6300 рублей.
Если считаете, что «Айнтрахт» не проиграет, оформите ставку за 3.50.
Улучшить котировку на победу «Баварии» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.83, Ф2(+1.5) — за 2.04.
Аналитики ждут очень яркую встречу, поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.84.
Вариант «обе забьют» более чем вероятен и идет за 1.56.
Три наиболее возможных точных счета выглядят так:
• 2:1 в пользу «Баварии» — за 8.70;
• 2:0 — за 9.20;
• 3:1 — за 9.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2