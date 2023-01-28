Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Жирона» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 28 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Жирона» — «Барселона» 28 января 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хави.
Фото Global Look Press

28 января «Барселона» в 19-м туре чемпионата Испании сразится с «Жироной». Игру примет городской стадион «Монтивилли», она начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Алехандро Муньис Руис.

Испания. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 18:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
Барселона

«Барселона» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Жироны» — за 5.50 (15%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет 5500 рублей, а чистая прибыль составит 4500 рублей.

Верите, что середняк даст бой лучшей команде Испании по итогам первой части сезона? 1Х доступен за 2.48.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.17.

Обмен голами предложено взять за 1.78, противоположный исход — за 2.04.

Серж Гнабри. «Бавария» — «Айнтрахт»: скандал с Гнабри и отсутствие Мане не помешают чемпиону оторваться от преследователей

«Барселона» пропустила всего шесть мячей в 17 матчах ла лиги этого сезона. На то, что «Жирона» ей не забьет, котировка — 2.47.

Ничью хотя бы в одном из таймов можно взять за 1.68. Победу хозяев — за 3.00.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Барселоны» — 7.50;

  • 2:0 — за 7.60;

  • ничья 1:1 — за 7.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Жирона
0
Читайте также
Белорусская биатлонистка Сола: «Нам нужно время, чтобы вернуться на Кубок мира»
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
На границе с Венгрией задержали притворявшегося женщиной уклониста с Украины
Аналитики предложили США четыре шага для завершения конфликта на Украине
«Русская весна» сообщила о ликвидации ВСУ собственного Су-25 под Крамоторском
Истребители Су-30 и Mirage 2000 разбились в Индии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стефанос Циципас — Новак Джокович: прогноз на финал Australian Open 29 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости