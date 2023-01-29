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«Милан» — «Сассуоло»: где смотреть матч серии 29 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Сассуоло»: 29 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Сандро Тонали.
Фото Global Look Press

29 января в 20-м туре серии А «Милан» сыграет с «Сассуоло». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 14.25 мск. Обслужит игру арбитр Антонио Джуа.

Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 14:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Сассуоло

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом встречи. Победу «россонери» можно взять за 1.49, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Сассуоло» — за 6.40 (12%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 6400 рублей, а чистая прибыль составит 5400 рублей.

«Сассуоло» не уступил «Милану» в трех из пяти последних матчей. Вариант Х2 идет за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.50.

Считаете, что команды обменяются голами? Такой исход предложен за 1.67, «обе забьют — нет» — за 2.20.

Лучшие шансы отличиться в предстоящей встрече у Оливье Жиру, котировка — 2.40. За 2.70 можно взять гол Рафаэла Леау, за 3.60 — Шарля де Кетеларе.

Пенальти доступен за 2.65, удаление — за 4.20.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:1 в пользу «Милана» — за 7.90;

  • 2:0 — за 8.00;

  • ничья 1:1 — за 8.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Сассуоло
0
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«Наполи» — «Рома»: прогноз на матч серии А 29 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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