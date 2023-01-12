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Сегодня, 13:15

«Бетис» — «Барселона»: прогноз на матч Суперкубка Испании 12 января 2023 года

Прогноз на матч Суперкубка Испании «Бетис» — «Барселона» 12 января 2023 года
Артем Белинин
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Ансу Фати в матче против «Атлетико».
Фото Global Look Press

12 января «Барселона» будет пробиваться в финал Суперкубка Испании — на пути у нее встанет «Бетис». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на Международном стадионе Короля Фахда, в прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
12 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Бетис
Барселона

Букмекерская компания БЕТСИТИ мало верит в «Бетис». Поставить на него можно за 6.60, это примерно 15% вероятности. Ничью оценили в 4.80 (20%), победа «Барселоны» предложена за 1.50 (65%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Бетис» не проиграет, оформите ставку за 2700 рублей.

В этом матче можно поставить на проход в финал «Барселоны» (1.27) или «Бетиса» (4.10).

Улучшить котировку на победу «Барсы» или добавить шансов зелено-белым можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 2.15, Ф2(-1) — за 1.75.

Будет ли в игре пенальти? Эксперты дают на это котировку 2.75. Поставить на красную карточку можно за 4.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу каталонцев за 7.30.

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Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»

«Бетис» — достойный соперник для «Барселоны» в полуфинале. Зелено-белые в последние годы регулярно сопротивляются каталонцам и частенько огорчают защиту. В прошедших десяти личных встречах «Бетис» пять раз забивал «Барсе» два и больше мяча, а семь раз был обмен голами. На победу севильцам расчитывать не стоит — в этом сезоне «Барса» уступала только топовым командам. Но устроить голевую перестрелку команды способны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Бетис
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«Фулхэм» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 12 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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