«Барселона» в 22-м туре чемпионата Испании примет «Вильярреал», идущий лишь на 14-й строчке в турнирной таблице. Игра пройдет 27 января на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, стартовый свисток арбитра Хосе Мунуэра Монтеро прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Букмекеры считают сине-гранатовых однозначными фаворитами: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.35, это около 73% вероятности. Выигрыш «желтой подводной лодки» предложен с котировкой 7.80 (11%), даже ничья идет за меньшие 5.80 (16%).

В первом круге «Барселона» с трудом обыграла соперника (4:3). Вероятность того, что в предстоящем поединке «Вильярреал» все же не уступит, оценена в 3.25.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи намекают на серьезное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 9.00;

• 2:1 — за 9.50;

• 3:0 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.92.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.60, обратный вариант идет за 2.35.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Вильярреал»

«Вильярреал» — удобный соперник для каталонцев: в последних 10 очных матчах они забрали восемь побед, а уступили лишь однажды. К тому же в этом сезоне «желтая подводная лодка» выступает очень слабо — идет в чемпионате лишь 14-й, а в последних шести турах потерпела четыре поражения. «Барса» находится на третьей строчке и в случае победы может приблизиться к «Жироне».

Сине-гранатовые способны показать неплохую игру в атаке: в трех предыдущих турах ла лиги они наклепали девять мячей — в среднем по три за 90 минут. Поединки с «Вильярреалом» для каталонцев тоже нередко проходят результативно: в шести из прошлых 10 встреч отгрузили минимум три гола.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.95.