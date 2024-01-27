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«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 27 января 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Вильярреал» 27 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Андреас Кристенсен («Барселона»).
Фото Global Look Press

«Барселона» в 22-м туре чемпионата Испании примет «Вильярреал», идущий лишь на 14-й строчке в турнирной таблице. Игра пройдет 27 января на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, стартовый свисток арбитра Хосе Мунуэра Монтеро прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 22-й тур
27 янв, 20:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Вильярреал

Букмекеры считают сине-гранатовых однозначными фаворитами: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.35, это около 73% вероятности. Выигрыш «желтой подводной лодки» предложен с котировкой 7.80 (11%), даже ничья идет за меньшие 5.80 (16%).

В первом круге «Барселона» с трудом обыграла соперника (4:3). Вероятность того, что в предстоящем поединке «Вильярреал» все же не уступит, оценена в 3.25.

Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи намекают на серьезное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 9.00;

• 2:1 — за 9.50;

• 3:0 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.92.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.60, обратный вариант идет за 2.35.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Вильярреал»

«Вильярреал» — удобный соперник для каталонцев: в последних 10 очных матчах они забрали восемь побед, а уступили лишь однажды. К тому же в этом сезоне «желтая подводная лодка» выступает очень слабо — идет в чемпионате лишь 14-й, а в последних шести турах потерпела четыре поражения. «Барса» находится на третьей строчке и в случае победы может приблизиться к «Жироне».

Сине-гранатовые способны показать неплохую игру в атаке: в трех предыдущих турах ла лиги они наклепали девять мячей — в среднем по три за 90 минут. Поединки с «Вильярреалом» для каталонцев тоже нередко проходят результативно: в шести из прошлых 10 встреч отгрузили минимум три гола.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.95.

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«Аугсбург» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 27 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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Виктор Александров

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