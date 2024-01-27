«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 27 января 2024 года
«Барселона» в 22-м туре чемпионата Испании примет «Вильярреал», идущий лишь на 14-й строчке в турнирной таблице. Игра пройдет 27 января на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, стартовый свисток арбитра Хосе Мунуэра Монтеро прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».
Букмекеры считают сине-гранатовых однозначными фаворитами: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.35, это около 73% вероятности. Выигрыш «желтой подводной лодки» предложен с котировкой 7.80 (11%), даже ничья идет за меньшие 5.80 (16%).
В первом круге «Барселона» с трудом обыграла соперника (4:3). Вероятность того, что в предстоящем поединке «Вильярреал» все же не уступит, оценена в 3.25.
Наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты встречи намекают на серьезное превосходство хозяев:
• 2:0 — за 9.00;
• 2:1 — за 9.50;
• 3:0 — за 10.0.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.92.
Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.60, обратный вариант идет за 2.35.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Вильярреал»
«Вильярреал» — удобный соперник для каталонцев: в последних 10 очных матчах они забрали восемь побед, а уступили лишь однажды. К тому же в этом сезоне «желтая подводная лодка» выступает очень слабо — идет в чемпионате лишь 14-й, а в последних шести турах потерпела четыре поражения. «Барса» находится на третьей строчке и в случае победы может приблизиться к «Жироне».
Сине-гранатовые способны показать неплохую игру в атаке: в трех предыдущих турах ла лиги они наклепали девять мячей — в среднем по три за 90 минут. Поединки с «Вильярреалом» для каталонцев тоже нередко проходят результативно: в шести из прошлых 10 встреч отгрузили минимум три гола.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.95.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5