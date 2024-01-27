«Аугсбург» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 27 января 2024 года
27 января «Аугсбург» и «Бавария» сыграют в 19-м туре бундеслиги. Встреча состоится на «ВВК-Арене» и стартует в 17.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 17.25 мск.
Букмекеры назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.28, это около 75% вероятности. Триумф «Аугсбурга» предложен с котировкой 9.75 (10%). Ничья оценена в 6.56 (15%).
Успех «Баварии» с форой (-2) идет за 2.15. Если предполагаете, что красно-зелено-белые навяжут борьбу действующему чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф1(+2) за 1.72.
Эксперты склоняются к тому, что соперники забьют друг другу: эта опция доступна за 1.72, обратный вариант — за 2.14.
Также аналитики уверены, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов дали за 1.52, ТМ 3 — за 2.56.
В первом круге Харри Кейн и компания не пожалели «Аугсбург» (3:1). Индивидуальный тотал красных больше 2.5 мяча имеется за 1.73.
Прогноз и ставка на матч «Аугсбург» — «Бавария»
Парни Томаса Тухеля ворвались в 2024-й с разгрома «Хоффенхайма» (3:0), но после забуксовали. Сначала впервые за 15 лет влетели «Вердеру» (0:1), а затем со скрипом одолели «Унион» (1:0). Харри Кейн промолчал уже в двух поединках кряду, а в разборке с берлинцами травму получил Дайот Упамекано. Примечательно, что все три встречи прошли на «Альянц Арене» — теперь «Баварии» предстоит первый выезд в новом году.
На «ВВК-Арене» мюнхенцы уступили в двух сезонах подряд (1:2 и 0:1). А до этого увезли из Аугсбурга лишь минимальную победу (1:0). В четырех предыдущих играх на своем поле красно-зелено-белые ни разу не получили больше одного мяча, а два и больше пропустили только в четырех домашних матчах из девяти. Причем в последний раз — в конце октября. Вряд ли тенденция прервется в эти выходные и коллектив Йесса Торупа нарвется на крупное поражение.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 гола за 1.89.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5