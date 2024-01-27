27 января «Аугсбург» и «Бавария» сыграют в 19-м туре бундеслиги. Встреча состоится на «ВВК-Арене» и стартует в 17.30 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 17.25 мск.

Букмекеры назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.28, это около 75% вероятности. Триумф «Аугсбурга» предложен с котировкой 9.75 (10%). Ничья оценена в 6.56 (15%).

Успех «Баварии» с форой (-2) идет за 2.15. Если предполагаете, что красно-зелено-белые навяжут борьбу действующему чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф1(+2) за 1.72.

Эксперты склоняются к тому, что соперники забьют друг другу: эта опция доступна за 1.72, обратный вариант — за 2.14.

Также аналитики уверены, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов дали за 1.52, ТМ 3 — за 2.56.

В первом круге Харри Кейн и компания не пожалели «Аугсбург» (3:1). Индивидуальный тотал красных больше 2.5 мяча имеется за 1.73.

Прогноз и ставка на матч «Аугсбург» — «Бавария»

Парни Томаса Тухеля ворвались в 2024-й с разгрома «Хоффенхайма» (3:0), но после забуксовали. Сначала впервые за 15 лет влетели «Вердеру» (0:1), а затем со скрипом одолели «Унион» (1:0). Харри Кейн промолчал уже в двух поединках кряду, а в разборке с берлинцами травму получил Дайот Упамекано. Примечательно, что все три встречи прошли на «Альянц Арене» — теперь «Баварии» предстоит первый выезд в новом году.

На «ВВК-Арене» мюнхенцы уступили в двух сезонах подряд (1:2 и 0:1). А до этого увезли из Аугсбурга лишь минимальную победу (1:0). В четырех предыдущих играх на своем поле красно-зелено-белые ни разу не получили больше одного мяча, а два и больше пропустили только в четырех домашних матчах из девяти. Причем в последний раз — в конце октября. Вряд ли тенденция прервется в эти выходные и коллектив Йесса Торупа нарвется на крупное поражение.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 гола за 1.89.