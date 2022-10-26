26 октября в главном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сойдется с «Баварией». Встреча состоится в Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт — в 21.45 мск.

«Барселона» — ощутимый фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.33, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (23%), а успех «Баварии» можно оформить за 2.85 (35%).

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Первый матч завершился победой «Баварии» 2:0, хотя у каталонцев было достаточно моментов для взятия ворот. Получится ли у них забить в этот раз и не проиграть? Вариант 1Х идет за 1.46, Х2 — за 1.65.

Можете сделать ставку на одну из команд, но подстраховаться с помощью форы: Ф1(0) оценена в 1.76, Ф2(0) — 2.14.

Четыре из последних пяти матчей с участием команд были добрыми на голы — соперники забивали от трех мячей. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.85.

Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.42, обратный — за 2.85.

Ни «Барселона», ни «Бавария» ни разу не били пенальти в этом розыгрыше ЛЧ. Пора бы? На 11-метровый коэффициент — 2.40.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о том, что игра ожидается довольно равная: