«Барселона» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
26 октября в главном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сойдется с «Баварией». Встреча состоится в Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт — в 21.45 мск.
«Барселона» — ощутимый фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.33, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (23%), а успех «Баварии» можно оформить за 2.85 (35%).
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Первый матч завершился победой «Баварии» 2:0, хотя у каталонцев было достаточно моментов для взятия ворот. Получится ли у них забить в этот раз и не проиграть? Вариант 1Х идет за 1.46, Х2 — за 1.65.
Можете сделать ставку на одну из команд, но подстраховаться с помощью форы: Ф1(0) оценена в 1.76, Ф2(0) — 2.14.
Четыре из последних пяти матчей с участием команд были добрыми на голы — соперники забивали от трех мячей. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.85.
Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.42, обратный — за 2.85.
Ни «Барселона», ни «Бавария» ни разу не били пенальти в этом розыгрыше ЛЧ. Пора бы? На 11-метровый коэффициент — 2.40.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о том, что игра ожидается довольно равная:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2