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«Барселона» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «Барселона» — «Бавария» 26 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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Усман Дембеле.
Фото Global Look Press

26 октября в главном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сойдется с «Баварией». Встреча состоится в Каталонии на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа C
26 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Бавария

«Барселона» — ощутимый фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.33, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (23%), а успех «Баварии» можно оформить за 2.85 (35%).

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Первый матч завершился победой «Баварии» 2:0, хотя у каталонцев было достаточно моментов для взятия ворот. Получится ли у них забить в этот раз и не проиграть? Вариант 1Х идет за 1.46, Х2 — за 1.65.

Можете сделать ставку на одну из команд, но подстраховаться с помощью форы: Ф1(0) оценена в 1.76, Ф2(0) — 2.14.

Четыре из последних пяти матчей с участием команд были добрыми на голы — соперники забивали от трех мячей. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.46, ТМ 2.5 — за 2.85.

Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.42, обратный — за 2.85.

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Ни «Барселона», ни «Бавария» ни разу не били пенальти в этом розыгрыше ЛЧ. Пора бы? На 11-метровый коэффициент — 2.40.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о том, что игра ожидается довольно равная:

  • ничья 1:1 идет за 8.20;

  • победа каталонцев 2:1 — за 9.00;

  • успех мюнхенцев с таким же счетом — за 10.0.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Барселона
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«Барселона» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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