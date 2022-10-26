«Барселона» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года
26 октября в пятом туре Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Бавария». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на «Камп Ноу», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ внезапно посчитала фаворитами каталонцев. Поставить на победу «Барселоны» можно за 2.32, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Баварии» оценен в 2.90 (22%), ничья — в 4.00 (25%).
При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае их триумфа выплата составит 2900 рублей.
Если считаете, что «Бавария» не проиграет «Барселоне», как и в пяти матчах до этого, оформите ставку за 1.65.
Можете подстраховаться при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.74, Ф2(0) — за 2.17.
Аналитики ожидают результативную встречу, и не просто так. В десяти прошедших матчах каталонцев «верх» по голам прошел шесть раз, у мюнхенцев — семь раз. Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.42, на ТМ 2.5 — 3.00.
А вот с вариантом «обе забьют» все сложнее — дело в том, что команды в последних десяти играх во всех турнирах забивали сами, но редко давали забить себе. Так, «Барселона» и отличилась, и пропустила всего два раза, «Бавария» — четыре. Но эксперты все равно предрекают голевую перестрелку за скромные 1.46.
Ждете голов от кого-то персонально? Судя по котировкам, лучшие шансы отличиться у Роберта Левандовски (1.65) и Садио Мане (2.50).
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 8.50.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Бавария»
«Барселона» уже практически покинула Лигу чемпионов, и победить «Баварию» было бы неплохим финальным аккордом. Однако шансов на это не очень много, несмотря на котировки, — мюнхенцы вряд ли приедут на «Камп Ноу» вторым составом, обычно они доигрывают групповой этап до конца и об отпуске не думают. Так что каталонцам будет привычно тяжело, тем более «Бавария» в отличной форме (выиграла шесть из последних семи матчей). А зная специфику клубных отношений, Нагельсманн и команда наверняка почтут за честь отправить «Барселону» в Лигу Европы окончательно. Так что смело можно ждать положительного результата от немцев — но не факт, что победы.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2