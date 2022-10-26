26 октября в пятом туре Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Бавария». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на «Камп Ноу», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ внезапно посчитала фаворитами каталонцев. Поставить на победу «Барселоны» можно за 2.32, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Баварии» оценен в 2.90 (22%), ничья — в 4.00 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае их триумфа выплата составит 2900 рублей.

Если считаете, что «Бавария» не проиграет «Барселоне», как и в пяти матчах до этого, оформите ставку за 1.65.

Можете подстраховаться при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.74, Ф2(0) — за 2.17.

Аналитики ожидают результативную встречу, и не просто так. В десяти прошедших матчах каталонцев «верх» по голам прошел шесть раз, у мюнхенцев — семь раз. Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.42, на ТМ 2.5 — 3.00.

А вот с вариантом «обе забьют» все сложнее — дело в том, что команды в последних десяти играх во всех турнирах забивали сами, но редко давали забить себе. Так, «Барселона» и отличилась, и пропустила всего два раза, «Бавария» — четыре. Но эксперты все равно предрекают голевую перестрелку за скромные 1.46.

Ждете голов от кого-то персонально? Судя по котировкам, лучшие шансы отличиться у Роберта Левандовски (1.65) и Садио Мане (2.50).

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 8.50.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Бавария»

«Барселона» уже практически покинула Лигу чемпионов, и победить «Баварию» было бы неплохим финальным аккордом. Однако шансов на это не очень много, несмотря на котировки, — мюнхенцы вряд ли приедут на «Камп Ноу» вторым составом, обычно они доигрывают групповой этап до конца и об отпуске не думают. Так что каталонцам будет привычно тяжело, тем более «Бавария» в отличной форме (выиграла шесть из последних семи матчей). А зная специфику клубных отношений, Нагельсманн и команда наверняка почтут за честь отправить «Барселону» в Лигу Европы окончательно. Так что смело можно ждать положительного результата от немцев — но не факт, что победы.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.65.