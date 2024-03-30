«Сочи» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 30 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
30 марта ЦСКА навестит «Сочи» в 22-м туре РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 16.30 по московскому времени. Ее обслужит судейская бригада Василия Казарцева. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует с 16.20 мск.
По мнению букмекерской компании Winline, три очка достанутся красно-синим: взять победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.12, вероятность такого итога — примерно 44%. Ничья доступна за 3.65 (27%), триумф «барсов» — за 3.40 (29%).
Обмен результативными ударами оценен в 1.76, обратный вариант — в 2.07. Соперники забили друг другу лишь в двух из пяти предыдущих встреч в премьер-лиге.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.87.
Парни Владимира Федотова не пропустили в двух играх подряд — против «Крыльев Советов» в чемпионате и «Ростова» в Кубке России (оба раза — 2:0). На то, что «Сочи» не огорчит Игоря Акинфеева, можно сыграть за 2.75.
Всех, кто верит, что команда Роберта Морено оформит больше одного мяча, ждет соответствующий рынок за 2.89.
Южане победили ЦСКА на своем поле в трех сезонах РПЛ кряду. А на групповом этапе нынешнего розыгрыша Кубка России не уступили в основное время — только в серии пенальти. Опцию 1X дали за 1.76.
Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 5.80.
Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
8
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
9
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
10
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5