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«Сочи» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 30 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Сочи» — ЦСКА 30 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ПФК ЦСКА.

30 марта ЦСКА навестит «Сочи» в 22-м туре РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 16.30 по московскому времени. Ее обслужит судейская бригада Василия Казарцева. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует с 16.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
ЦСКА

По мнению букмекерской компании Winline, три очка достанутся красно-синим: взять победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.12, вероятность такого итога — примерно 44%. Ничья доступна за 3.65 (27%), триумф «барсов» — за 3.40 (29%).

Обмен результативными ударами оценен в 1.76, обратный вариант — в 2.07. Соперники забили друг другу лишь в двух из пяти предыдущих встреч в премьер-лиге.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.87.

Парни Владимира Федотова не пропустили в двух играх подряд — против «Крыльев Советов» в чемпионате и «Ростова» в Кубке России (оба раза — 2:0). На то, что «Сочи» не огорчит Игоря Акинфеева, можно сыграть за 2.75.

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Всех, кто верит, что команда Роберта Морено оформит больше одного мяча, ждет соответствующий рынок за 2.89.

Южане победили ЦСКА на своем поле в трех сезонах РПЛ кряду. А на групповом этапе нынешнего розыгрыша Кубка России не уступили в основное время — только в серии пенальти. Опцию 1X дали за 1.76.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 5.80.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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«Крылья Советов» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 30 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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