30 марта ЦСКА навестит «Сочи» в 22-м туре РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 16.30 по московскому времени. Ее обслужит судейская бригада Василия Казарцева. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует с 16.20 мск.

По мнению букмекерской компании Winline, три очка достанутся красно-синим: взять победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.12, вероятность такого итога — примерно 44%. Ничья доступна за 3.65 (27%), триумф «барсов» — за 3.40 (29%).

Обмен результативными ударами оценен в 1.76, обратный вариант — в 2.07. Соперники забили друг другу лишь в двух из пяти предыдущих встреч в премьер-лиге.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.87.

Парни Владимира Федотова не пропустили в двух играх подряд — против «Крыльев Советов» в чемпионате и «Ростова» в Кубке России (оба раза — 2:0). На то, что «Сочи» не огорчит Игоря Акинфеева, можно сыграть за 2.75.

Всех, кто верит, что команда Роберта Морено оформит больше одного мяча, ждет соответствующий рынок за 2.89.

Южане победили ЦСКА на своем поле в трех сезонах РПЛ кряду. А на групповом этапе нынешнего розыгрыша Кубка России не уступили в основное время — только в серии пенальти. Опцию 1X дали за 1.76.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 5.80.

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