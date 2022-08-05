5 августа «Бавария» откроет новый сезон чемпионата Германии матчем против победителя Лиги Европы — «Айнтрахта» из Франкфурта. Игра первого тура пройдет на арене «Дойче банк Парк» и начнется в 21.30 по московскому времени. В России в прямом эфире встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 21.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что «Бавария» будет доминировать в матче. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.46, это примерно 68% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.40 (18%), успех «Айнтрахта» — за наиболее крупные 6.00 (14%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5400 рублей, чистая прибыль составит 4400 рублей.

В прошлом сезоне клуб из Франкфурта в первом круге добился победы над мюнхенцами. История повторится? Вариант «Айнтрахт» не проиграет» идет за 2.85.

Но можете лучше подстраховать хозяев форой (+1.5) гола за 1.75. Ф2(-1.5) оценена в 2.08.

Учитывая высокую результативность «Баварии», не стоит удивляться коэффициенту 1.90 на тотал больше 3.5 мяча в матче. На ТМ 3.5 в то же время котировка — 1.96.

Матч еще не начался, а эксперты предоставляют вариант «обе забьют» как свершившийся факт, потому что оформить ставку на него можно за скромные 1.48. Обратный исход идет за 2.65.

Среди игроков наилучшие шансы отличиться у новичка «Баварии» Садио Мане и вингера Сержа Гнабри — 2.20.

Три наиболее вероятных точных счета свидетельствуют о превосходстве гостей: