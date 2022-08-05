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«Айнтрахт» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 5 августа 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Айнтрахт» — «Бавария» 5 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Лерой Сане, «Бавария».
Фото Global Look Press

5 августа «Бавария» откроет новый сезон чемпионата Германии матчем против победителя Лиги Европы — «Айнтрахта» из Франкфурта. Игра первого тура пройдет на арене «Дойче банк Парк» и начнется в 21.30 по московскому времени. В России в прямом эфире встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
05 авг, 21:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Бавария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что «Бавария» будет доминировать в матче. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.46, это примерно 68% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.40 (18%), успех «Айнтрахта» — за наиболее крупные 6.00 (14%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5400 рублей, чистая прибыль составит 4400 рублей.

В прошлом сезоне клуб из Франкфурта в первом круге добился победы над мюнхенцами. История повторится? Вариант «Айнтрахт» не проиграет» идет за 2.85.

Но можете лучше подстраховать хозяев форой (+1.5) гола за 1.75. Ф2(-1.5) оценена в 2.08.

Учитывая высокую результативность «Баварии», не стоит удивляться коэффициенту 1.90 на тотал больше 3.5 мяча в матче. На ТМ 3.5 в то же время котировка — 1.96.

 
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Матч еще не начался, а эксперты предоставляют вариант «обе забьют» как свершившийся факт, потому что оформить ставку на него можно за скромные 1.48. Обратный исход идет за 2.65.

Среди игроков наилучшие шансы отличиться у новичка «Баварии» Садио Мане и вингера Сержа Гнабри — 2.20.

Три наиболее вероятных точных счета свидетельствуют о превосходстве гостей:

  • 1:4 идет за 9.90;

  • 0:2 и 1:3 — за 10.0.

Футбол
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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