«Айнтрахт» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 5 августа 2022 года онлайн в прямом эфире
5 августа «Бавария» откроет новый сезон чемпионата Германии матчем против победителя Лиги Европы — «Айнтрахта» из Франкфурта. Игра первого тура пройдет на арене «Дойче банк Парк» и начнется в 21.30 по московскому времени. В России в прямом эфире встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 21.25 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что «Бавария» будет доминировать в матче. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.46, это примерно 68% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 5.40 (18%), успех «Айнтрахта» — за наиболее крупные 6.00 (14%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 5400 рублей, чистая прибыль составит 4400 рублей.
В прошлом сезоне клуб из Франкфурта в первом круге добился победы над мюнхенцами. История повторится? Вариант «Айнтрахт» не проиграет» идет за 2.85.
Но можете лучше подстраховать хозяев форой (+1.5) гола за 1.75. Ф2(-1.5) оценена в 2.08.
Учитывая высокую результативность «Баварии», не стоит удивляться коэффициенту 1.90 на тотал больше 3.5 мяча в матче. На ТМ 3.5 в то же время котировка — 1.96.
Матч еще не начался, а эксперты предоставляют вариант «обе забьют» как свершившийся факт, потому что оформить ставку на него можно за скромные 1.48. Обратный исход идет за 2.65.
Среди игроков наилучшие шансы отличиться у новичка «Баварии» Садио Мане и вингера Сержа Гнабри — 2.20.
Три наиболее вероятных точных счета свидетельствуют о превосходстве гостей:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0