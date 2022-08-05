5 августа «Кристал Пэлас» и «Арсенал» откроют сезон АПЛ. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный судья встречи — Энтони Тейлор.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выделили фаворита в этом матче. Поставить на «канониров» можно за 1.84, это примерно 54% вероятности. Успех хозяев идет за 4.50 (19%). Ничью можно взять за 3.70 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Вариант, при котором хозяева не проиграют, можно взять за 2.03.

Пусть в матче есть очевидный фаворит, разница в классе все же не колоссальная, результат может быть любым. Имеет смысл подстраховаться при помощи форы: например, Ф1(0) идет за 3.30, Ф2(0) — за 1.36.

Ставка «обе забьют» проходила в половине из прошедших десяти игр «Арсенала» и в семи играх у «Кристал Пэлас». Взять такой исход можно за 1.88, «обе забьют — нет» — за 1.92.

На игру представлена широкая линия на угловые. Если считаете, что больше корнеров подаст «Кристал Пэлас», поставьте на это за 2.80. Если видите фаворитом «Арсенал», можете взять его за 1.62.

Наиболее вероятный результат — победа гостей 1:0 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

«Арсенал» отлично поработал в межсезонье. Клуб хорошо усилился на трансферном рынке, а Микель Артета встроил новичков в систему. Как итог: последний товарищеский матч против «Севильи» «канониры» выиграли со счетом 6:0.

«Кристал Пэлас» не может похвастать ни сравнимым по уровню составом, ни уровнем сопротивления на сборах — межсезонье у лондонцев получилось не таким ярким. «Арсенал» очевидный фаворит встречи с претензией на разгром.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.84.