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«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 5 августа 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 5 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Мохамед Эль-Ненни, «Арсенал».
Фото Global Look Press

5 августа «Кристал Пэлас» и «Арсенал» откроют сезон АПЛ. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный судья встречи — Энтони Тейлор.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
05 авг, 22:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Арсенал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ выделили фаворита в этом матче. Поставить на «канониров» можно за 1.84, это примерно 54% вероятности. Успех хозяев идет за 4.50 (19%). Ничью можно взять за 3.70 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Вариант, при котором хозяева не проиграют, можно взять за 2.03.

Пусть в матче есть очевидный фаворит, разница в классе все же не колоссальная, результат может быть любым. Имеет смысл подстраховаться при помощи форы: например, Ф1(0) идет за 3.30, Ф2(0) — за 1.36.

Ставка «обе забьют» проходила в половине из прошедших десяти игр «Арсенала» и в семи играх у «Кристал Пэлас». Взять такой исход можно за 1.88, «обе забьют — нет» — за 1.92.

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На игру представлена широкая линия на угловые. Если считаете, что больше корнеров подаст «Кристал Пэлас», поставьте на это за 2.80. Если видите фаворитом «Арсенал», можете взять его за 1.62.

Наиболее вероятный результат — победа гостей 1:0 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

«Арсенал» отлично поработал в межсезонье. Клуб хорошо усилился на трансферном рынке, а Микель Артета встроил новичков в систему. Как итог: последний товарищеский матч против «Севильи» «канониры» выиграли со счетом 6:0.

«Кристал Пэлас» не может похвастать ни сравнимым по уровню составом, ни уровнем сопротивления на сборах — межсезонье у лондонцев получилось не таким ярким. «Арсенал» очевидный фаворит встречи с претензией на разгром.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.84.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
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«Арсенал» начнет новый сезон АПЛ с победы? Букмекеры оценили перспективы команды Артеты
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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