«Урал» — «Спартак»: Промес и Соболев против сенсации
Четвертый тур чемпионата России по футболу откроется 6 августа матчем между «Спартаком» и «Уралом». Игра пройдет на Центральном стадионе в Екатеринбурге и начнется со свистком арбитра Павла Кукуяна в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 14.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 6 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали «Спартак» убедительным фаворитом матча. Победа красно-белых оценена котировкой 1.77, что примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Урала» можно взять за самый крупный коэффициент рынка — 4.80 (18%).
Если вам кажется, что аутсайдер покажет зубы и наберет хотя бы одно очко, вариант «Урал» не проиграет" доступен за 2.12.
В двух последних матчах РПЛ «Спартак» крупно победил со счетом 4:1. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 гола идет за 1.85, больше 2.5 мяча — за 3.70.
Учитывая результативность команд и чемпионата России в целом, вполне можно рассчитывать на «верх» по голам: ТБ 2.5 оценен в 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.
В прошлом сезоне красно-белые дважды били соперника, но в обоих случаях пропустили. На обмен голами коэффициент 1.90, такой же и на «обе забьют — нет».
Забьет ли главный бомбардир «Спартака» Квинси Промес четвертый гол в сезоне? Его точный удар можно взять за 2.55.
В играх с участием москвичей часто случаются спорные моменты, которые требуют просмотра ВАР. На то, что главный арбитр лично посмотрит повтор, коэффициент 2.65.
«Урал» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 4-го тура РПЛ 6 августа 2022 года
Клуб из Екатеринбурга провел очень сильную концовку прошлого сезона и вытянул себя за волосы из зоны стыковых матчей. Казалось, с приходом трех команд из ФНЛ с меньшим бюджетом, возможностями и уступающими по уровню составами «Урал» автоматически обезопасит себя от проблем, но пока они только копятся. Команда Игоря Шалимова — единственная в РПЛ, которая не набрала очки в трех стартовых турах, поэтому о тренере уже заговорили как о главном претенденте на увольнение.
Хуже всего то, что оранжево-черные подкрепляют поражения невнятной игрой. «Урал» по всем статьям проиграл и ЦСКА, и «Оренбургу», и «Краснодару». Причем первый и единственный мяч в сезоне екатеринбуржцы забили только в конце матча с «быками» при счете 0:3.
Возможно, игра «Урала» выздоровеет с возвращением лидеров полузащиты — Шатова и Подберезкина. Но нападение и оборона все еще требуют усиления, а его пока нет. И до матча против разогнавшегося «Спартака» ждать его не стоит. Поэтому уже сейчас можно поставить на победу гостей с форой (-1.5) за приятные 3.00.
После ничьей в первом туре против «Ахмата» красно-белые выдали два очень бодрых матча с «Краснодаром» и «Оренбургом», забрав обе встречи с одинаковым счетом 4:1. Причем поражает не только счет, но и обилие опасных моментов, которые москвичи создают даже слишком легко. На общем фоне здорово выделяются легионеры — Промес, Мартинс Перейра и Мозес, но и остальные игроки не отстают, работая над созданием единого организма.
«Спартак» идет в тройке и имеет столько же очков, сколько у ЦСКА и «Зенита». Матч против «Урала» очень кстати и может вывести команду на первое место, о чем фанаты КБ до недавнего времени могли только мечтать. Осталось лишь достичь цели.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»
Нет никаких сомнений, что «Спартак» наберет в Екатеринбурге три очка. У москвичей, в отличие от соперника, все в порядке с составом. Впервые за долгое время, даже на фоне слухов об уходе из клуба Федуна, в команде визуально восстановилась атмосфера. Красно-белые играют бодро и интересно, что приносит результат. Как минимум в ближайшую неделю вряд ли что-то изменится.
Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0