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«Урал» — «Спартак»: Промес и Соболев против сенсации

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 6 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Квинси Промес, «Спартак».
Фото Global Look Press
Красно-белые продолжают погоню за лидером.

Четвертый тур чемпионата России по футболу откроется 6 августа матчем между «Спартаком» и «Уралом». Игра пройдет на Центральном стадионе в Екатеринбурге и начнется со свистком арбитра Павла Кукуяна в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 14.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 15:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» 6 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали «Спартак» убедительным фаворитом матча. Победа красно-белых оценена котировкой 1.77, что примерно 56% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Урала» можно взять за самый крупный коэффициент рынка — 4.80 (18%).

Если вам кажется, что аутсайдер покажет зубы и наберет хотя бы одно очко, вариант «Урал» не проиграет" доступен за 2.12.

В двух последних матчах РПЛ «Спартак» крупно победил со счетом 4:1. Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 гола идет за 1.85, больше 2.5 мяча — за 3.70.

Учитывая результативность команд и чемпионата России в целом, вполне можно рассчитывать на «верх» по голам: ТБ 2.5 оценен в 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

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В прошлом сезоне красно-белые дважды били соперника, но в обоих случаях пропустили. На обмен голами коэффициент 1.90, такой же и на «обе забьют — нет».

Забьет ли главный бомбардир «Спартака» Квинси Промес четвертый гол в сезоне? Его точный удар можно взять за 2.55.

В играх с участием москвичей часто случаются спорные моменты, которые требуют просмотра ВАР. На то, что главный арбитр лично посмотрит повтор, коэффициент 2.65.

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Клуб из Екатеринбурга провел очень сильную концовку прошлого сезона и вытянул себя за волосы из зоны стыковых матчей. Казалось, с приходом трех команд из ФНЛ с меньшим бюджетом, возможностями и уступающими по уровню составами «Урал» автоматически обезопасит себя от проблем, но пока они только копятся. Команда Игоря Шалимова — единственная в РПЛ, которая не набрала очки в трех стартовых турах, поэтому о тренере уже заговорили как о главном претенденте на увольнение.

Хуже всего то, что оранжево-черные подкрепляют поражения невнятной игрой. «Урал» по всем статьям проиграл и ЦСКА, и «Оренбургу», и «Краснодару». Причем первый и единственный мяч в сезоне екатеринбуржцы забили только в конце матча с «быками» при счете 0:3.

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Возможно, игра «Урала» выздоровеет с возвращением лидеров полузащиты — Шатова и Подберезкина. Но нападение и оборона все еще требуют усиления, а его пока нет. И до матча против разогнавшегося «Спартака» ждать его не стоит. Поэтому уже сейчас можно поставить на победу гостей с форой (-1.5) за приятные 3.00.

После ничьей в первом туре против «Ахмата» красно-белые выдали два очень бодрых матча с «Краснодаром» и «Оренбургом», забрав обе встречи с одинаковым счетом 4:1. Причем поражает не только счет, но и обилие опасных моментов, которые москвичи создают даже слишком легко. На общем фоне здорово выделяются легионеры — Промес, Мартинс Перейра и Мозес, но и остальные игроки не отстают, работая над созданием единого организма.

«Спартак» идет в тройке и имеет столько же очков, сколько у ЦСКА и «Зенита». Матч против «Урала» очень кстати и может вывести команду на первое место, о чем фанаты КБ до недавнего времени могли только мечтать. Осталось лишь достичь цели.

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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»

Нет никаких сомнений, что «Спартак» наберет в Екатеринбурге три очка. У москвичей, в отличие от соперника, все в порядке с составом. Впервые за долгое время, даже на фоне слухов об уходе из клуба Федуна, в команде визуально восстановилась атмосфера. Красно-белые играют бодро и интересно, что приносит результат. Как минимум в ближайшую неделю вряд ли что-то изменится.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 1.77.

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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
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Оренбург

 2
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Динамо

 2
И К Ж
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 2 1 0
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 2 1 0
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