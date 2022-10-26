«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года
«Ливерпуль» в матче с «Аяксом» может гарантировать участие в плей-офф Лиги чемпионов — достаточно ничьи. 26 октября команды встретятся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в пятом туре группового этапа. Стартовый свисток арбитра Хосе Санчеса прозвучит в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.96, что составляет примерно 51% вероятности. Победа «Аякса» предложена с котировкой 3.60 (26%), ничья доступна за 4.20 (23%).
Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш амстердамцев при благополучном исходе принесет 3600 рублей.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи не включили ни один с успехом «Аякса»:
• ничья 1:1 идет за 8.30;
• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.50;
• ничья 2:2 — за 11.5.
Амстердамцы за четыре тура группового этапа набрали лишь три очка и практически лишились шансов на плей-офф — необходимо побеждать в двух последних матчах и надеяться на два поражения мерсисайдцев. В первом круге «Ливерпуль» с трудом обыграл голландцев 2:1, Жоэль Матип вонзил победный мяч на 89-й минуте. Считаете, что в предстоящем матче хозяева не проиграют? Этот рынок можно взять за 1.90.
Команды достаточно много забивают: «Ливерпуль» в ЛЧ заколачивает в среднем три гола за матч, «Аякс» — два. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.44, ТМ 2.5 — в 2.80.
Рынок на голы от обеих команд предложен за 1.44, «обе забьют — нет» — за 2.80.
Прогноз и ставка на матч «Аякс» — «Ливерпуль» 26 октября 2022 года
Команды много забивают: «Аякс» в среднем по сезону отличается около трех раз за игру, «Ливерпуль» — 2.3 раза. Также соперники немало пропускают в Лиге чемпионов: амстердамцы за четыре тура пустили уже 12 мячей, мерсисайдцы — восемь. И хозяева, и гости забивали в каждой игре ЛЧ, а не пропустили лишь однажды — оба закрыли «Рейнджерс», у которого лишь один забитый мяч.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2