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«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль» 26 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов с «Рейнджерс».
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» в матче с «Аяксом» может гарантировать участие в плей-офф Лиги чемпионов — достаточно ничьи. 26 октября команды встретятся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в пятом туре группового этапа. Стартовый свисток арбитра Хосе Санчеса прозвучит в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. Группа A
26 окт, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.96, что составляет примерно 51% вероятности. Победа «Аякса» предложена с котировкой 3.60 (26%), ничья доступна за 4.20 (23%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш амстердамцев при благополучном исходе принесет 3600 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи не включили ни один с успехом «Аякса»:

• ничья 1:1 идет за 8.30;

• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.50;

• ничья 2:2 — за 11.5.

Амстердамцы за четыре тура группового этапа набрали лишь три очка и практически лишились шансов на плей-офф — необходимо побеждать в двух последних матчах и надеяться на два поражения мерсисайдцев. В первом круге «Ливерпуль» с трудом обыграл голландцев 2:1, Жоэль Матип вонзил победный мяч на 89-й минуте. Считаете, что в предстоящем матче хозяева не проиграют? Этот рынок можно взять за 1.90.

Команды достаточно много забивают: «Ливерпуль» в ЛЧ заколачивает в среднем три гола за матч, «Аякс» — два. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.44, ТМ 2.5 — в 2.80.

Рынок на голы от обеих команд предложен за 1.44, «обе забьют — нет» — за 2.80.

Мохамед Салах. «Аякс» — «Ливерпуль»: Салах проснется после неудач в АПЛ?

Прогноз и ставка на матч «Аякс» — «Ливерпуль» 26 октября 2022 года

Команды много забивают: «Аякс» в среднем по сезону отличается около трех раз за игру, «Ливерпуль» — 2.3 раза. Также соперники немало пропускают в Лиге чемпионов: амстердамцы за четыре тура пустили уже 12 мячей, мерсисайдцы — восемь. И хозяева, и гости забивали в каждой игре ЛЧ, а не пропустили лишь однажды — оба закрыли «Рейнджерс», у которого лишь один забитый мяч.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.60.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Аякс
ФК Ливерпуль
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«Тоттенхэм» — «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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