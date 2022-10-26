«Ливерпуль» в матче с «Аяксом» может гарантировать участие в плей-офф Лиги чемпионов — достаточно ничьи. 26 октября команды встретятся на стадионе «Йохан Круифф Арена» в пятом туре группового этапа. Стартовый свисток арбитра Хосе Санчеса прозвучит в 22.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.96, что составляет примерно 51% вероятности. Победа «Аякса» предложена с котировкой 3.60 (26%), ничья доступна за 4.20 (23%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш амстердамцев при благополучном исходе принесет 3600 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи не включили ни один с успехом «Аякса»:

• ничья 1:1 идет за 8.30;

• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.50;

• ничья 2:2 — за 11.5.

Амстердамцы за четыре тура группового этапа набрали лишь три очка и практически лишились шансов на плей-офф — необходимо побеждать в двух последних матчах и надеяться на два поражения мерсисайдцев. В первом круге «Ливерпуль» с трудом обыграл голландцев 2:1, Жоэль Матип вонзил победный мяч на 89-й минуте. Считаете, что в предстоящем матче хозяева не проиграют? Этот рынок можно взять за 1.90.

Команды достаточно много забивают: «Ливерпуль» в ЛЧ заколачивает в среднем три гола за матч, «Аякс» — два. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.44, ТМ 2.5 — в 2.80.

Рынок на голы от обеих команд предложен за 1.44, «обе забьют — нет» — за 2.80.

Прогноз и ставка на матч «Аякс» — «Ливерпуль» 26 октября 2022 года

Команды много забивают: «Аякс» в среднем по сезону отличается около трех раз за игру, «Ливерпуль» — 2.3 раза. Также соперники немало пропускают в Лиге чемпионов: амстердамцы за четыре тура пустили уже 12 мячей, мерсисайдцы — восемь. И хозяева, и гости забивали в каждой игре ЛЧ, а не пропустили лишь однажды — оба закрыли «Рейнджерс», у которого лишь один забитый мяч.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.60.