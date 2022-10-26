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«Тоттенхэм» — «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Спортинг» 26 октября 2022 года
Артем Белинин
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Гарри Кейн.
Фото Global Look Press

26 октября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» примет «Спортинг». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Игра» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа D
26 окт, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Спортинг

Букмекерская компания БЕТСИТИ совсем не верит в гостей. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно за 1.45, это примерно 69% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.90 (20%), успех «Спортинга» — в 7.00 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что гости не уступят, оформите ставку за 2.90.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.22, Ф2(+1.5) — за 1.66.

Аналитики ожидают результативную встречу, хотя статистика говорит об обратном. В последних пяти играх лондонцев «верх» по голам прошел всего дважды, у «Спортинга» — три раза. Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.63, на обратный исход — 2.28.

Вариант «обе забьют» также ожидается экспертами (1.81), однако в последних десяти играх он заходил четыре раза у «шпор» и пять раз у португальцев. Так что можно присмотреться и к «обе забьют — нет» за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 7.20.

Харри Кейн и&nbsp;Сон Хын Мин (&laquo;Тоттенхэм&raquo;). «Тоттенхэм» — «Спортинг»: Кейн и Сон выведут лондонцев в плей-офф

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Спортинг»

«Тоттенхэму» остался буквально последний шаг для выхода в плей-офф, и лучше момента сделать его не придумаешь. В Лондон прибудет обескровленный «Спортинг», у португальцев не доедут основные защитники и лучший бомбардир команды — Педру Гонсалвеш. Без них лиссабонцы не представляют такой угрозы, как обычно.

Что касается результативности, то обе команды играют в остроатакующий футбол, поэтому должны пробить «верх».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.13.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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 Химки 14 2 3 9 13-28 9
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 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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