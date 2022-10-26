«Тоттенхэм» — «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года
26 октября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» примет «Спортинг». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Игра» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ совсем не верит в гостей. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно за 1.45, это примерно 69% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.90 (20%), успех «Спортинга» — в 7.00 (11%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата составит 4900 рублей.
Если считаете, что гости не уступят, оформите ставку за 2.90.
Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.22, Ф2(+1.5) — за 1.66.
Аналитики ожидают результативную встречу, хотя статистика говорит об обратном. В последних пяти играх лондонцев «верх» по голам прошел всего дважды, у «Спортинга» — три раза. Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.63, на обратный исход — 2.28.
Вариант «обе забьют» также ожидается экспертами (1.81), однако в последних десяти играх он заходил четыре раза у «шпор» и пять раз у португальцев. Так что можно присмотреться и к «обе забьют — нет» за 2.00.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 7.20.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Спортинг»
«Тоттенхэму» остался буквально последний шаг для выхода в плей-офф, и лучше момента сделать его не придумаешь. В Лондон прибудет обескровленный «Спортинг», у португальцев не доедут основные защитники и лучший бомбардир команды — Педру Гонсалвеш. Без них лиссабонцы не представляют такой угрозы, как обычно.
Что касается результативности, то обе команды играют в остроатакующий футбол, поэтому должны пробить «верх».
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.13.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2