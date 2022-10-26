26 октября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» примет «Спортинг». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч! Игра» и сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ совсем не верит в гостей. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно за 1.45, это примерно 69% вероятности исхода. Ничью оценили в 4.90 (20%), успех «Спортинга» — в 7.00 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что гости не уступят, оформите ставку за 2.90.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.22, Ф2(+1.5) — за 1.66.

Аналитики ожидают результативную встречу, хотя статистика говорит об обратном. В последних пяти играх лондонцев «верх» по голам прошел всего дважды, у «Спортинга» — три раза. Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.63, на обратный исход — 2.28.

Вариант «обе забьют» также ожидается экспертами (1.81), однако в последних десяти играх он заходил четыре раза у «шпор» и пять раз у португальцев. Так что можно присмотреться и к «обе забьют — нет» за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Спортинг»

«Тоттенхэму» остался буквально последний шаг для выхода в плей-офф, и лучше момента сделать его не придумаешь. В Лондон прибудет обескровленный «Спортинг», у португальцев не доедут основные защитники и лучший бомбардир команды — Педру Гонсалвеш. Без них лиссабонцы не представляют такой угрозы, как обычно.

Что касается результативности, то обе команды играют в остроатакующий футбол, поэтому должны пробить «верх».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.13.