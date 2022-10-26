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«Аякс» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль» 26 октября 2022 года
Артем Белинин
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Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

26 октября в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Аякс» и «Ливерпуль». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на «Йоханн Кройф Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа A
26 окт, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Ливерпуль

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Шансы «Аякса» ниже, их оценили в 3.70 (27%). Ничья доступна за 4.30 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае их успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что «Аякс» не уступит дома, оформите ставку за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.80, Ф2(0) — за 1.47.

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Аналитики ожидают результативного матча, и это справедливо. Команды на двоих сыграли в группе восемь матчей, из них лишь в одном не прошел «верх» по голам. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72.

С вариантом «обе забьют» ситуация похожая — из восьми игр на групповом этапе ставка зашла в шести встречах. Эксперты оценили такой исход в скромные 1.46.

Наиболее вероятный точный счет выглядит так: 1:1 за 8.30.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Аякс
ФК Ливерпуль
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«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 26 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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 11
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Зенит

 11
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Спартак

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Спартак

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Локомотив

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