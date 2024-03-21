Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:55

СКА — все еще фаворит серии с «Автомобилистом». Команда Ротенберга горит 0:2 перед матчами в Екатеринбурге

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Автомобилист» — СКА 21 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

21 марта СКА сыграет с «Автомобилистом». Третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина пройдет в Екатеринбурге на «Уралец Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах KHL и KHL Prime с 16.45 мск, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Счет в серии поражает — 2-0 в пользу «Авто».

Антуан Гризманн. Гризманн впервые за семь лет не сыграет за Францию и прервет рекордную серию. Пропустит возвращение Крооса в сборную Германии

При этом СКА считается абсолютным фаворитом предстоящего матча. На победу клуба из Санкт-Петербурга в основное время в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.93, вероятность этого исхода — примерно 49%. Ничья котируется за 3.80 (26%), успех «Автомобилиста» — за еще большие 4.00 (25%).

Триумф гостей с учетом овертайма предложен за 1.51, хозяев — за 2.60.

Если екатеринбуржцы не уступят по итогам трех периодов, сыграет пари за 1.95.

Тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.89, ТМ 4.5 — за 1.92. Четыре последних гостевых матча с участием СКА были «верховыми».

Эксперты все еще считают армейцев фаворитами серии и дают на их проход в полуфинал Кубка Гагарина коэффициент 1.90. На команду Николая Заварухина — 1.95.

Гави (сборная Испании). Испания потеряла Педри и Гави, но нашла Кубарси. «Фурия роха» и Колумбия готовят бодрый товарняк

Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — СКА

Похоже, СКА недооценил соперника перед началом серии. После вылета ЦСКА и «Салавата» в первом раунде команда Ротенберга наряду с «Динамо» стала фаворитом Кубка Гагарина, и это могло сыграть с ней злую шутку. Но при 0-2 ничего смешного уже быть не может — надо идти вперед и отыгрывать отставание.

Скорее всего, в Екатеринбурге мы увидим злой и агрессивный СКА, который постарается не просто победить, но и надломить соперника психологически. Однако «Авто» тоже непрост и дома постарается как минимум забросить в ворота соперника пару шайб. В общем, игра нас ждет очень горячая.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.89.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК СКА
Кубок Гагарина
2
Читайте также
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Арина Соболенко бросила тренера Кольцова перед его смертью. Похоронами занимается бывшая жена, от которой он ушел к звезде мирового тенниса
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Михаил Кравец отправлен в отставку, СКА снова проиграл «Автомобилисту»
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Невероятный разгром «Авангарда» и победа «Трактора»
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» уступило «Трактору», «Авангард» — «Локомотиву»
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Лимит в три иностранцы плюс «особый статус»
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россия — Сербия: Карен Адамян спрогнозировал «огонь» в матче России и Сербии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости