Россия — Сербия: Карен Адамян спрогнозировал «огонь» в матче России и Сербии
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян дал прогноз на товарищеский матч между сборными России и Сербии. Они встретятся 21 марта в 20.00 по московскому времени на «ВТБ Арене».
В какой форме Россия
Осенью прошлого года Россия сыграла вничью с Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также одолела Камерун (1:0) и Кубу (8:0). На встречу с сербами Валерий Карпин пригласил сразу пять легионеров. Александр Головин, Далер Кузяев, Алексей Миранчук — лидеры своих клубов вызывались еще осенью, как и 20-летний Арсен Захарян, недавно забивший свой первый мяч за «Реал Сосьедад». Вратарь Юрий Лодыгин вернулся в сборную спустя восемь лет после яркой игры в составе греческого «Панатинаикоса», но с первых минут ворота будет защищать Матвей Сафонов. В атаке высокая вероятность появления набравших форму Константина Тюкавина и Федора Чалова. В окончательный состав не вошли находившиеся в расширенном списке защитники «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, Вячеслав Караваев из «Зенита» и Никита Кривцов из «Краснодара».
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
В какой форме Сербия
«Белые орлы» отобрались на Евро-2024, и матч в Москве откроет их серию контрольных встреч для подготовки к континентальному первенству. Драган Стойкович взял с собой сильнейших футболистов, а ключевой для сербов станет клубная связка Александар Митрович — Сергей Милинкович-Савич из саудовского «Аль-Хиляля». Шанс сыграть на «Динамо» получили также четыре представителя РПЛ: Страхиня Эракович из «Зенита», спартаковец Срджан Бабич, армейцы Милан Гайич и Саша Зделар. Интересно, что две предыдущие гостевые встречи Сербия проиграла Венгрии (1:2) и Бельгии (0:1).
Россия — Сербия: статистика личных встреч
Соперники обменялись победами (3:1 и 0:5) в матчах Лиги наций-2020/21, а до этого россияне не проигрывали сербам (2:1, 1:0, 1:1, 1:1).
Прогноз Карена Адамяна на матч Россия — Сербия 21 марта
«Встречи с сербами не бывают скучными — в прошлый раз Россию разгромили в Белграде (0:5), и в четверг на «Динамо» тоже будет жарко. Драган Стойкович готовит команду к Евро-2024. Игра с сильным соперником отлично мотивирует подопечных Валерия Карпина. И у России, и у Сербии много классных атакующих игроков, способных отличиться. «Обе забьют» — отличный вариант», — заявил Карен Адамян.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на обмен голами можно поставить с коэффициентом 1.85.
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5