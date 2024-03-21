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21 марта, 09:15

Россия — Сербия: Карен Адамян спрогнозировал «огонь» в матче России и Сербии

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Антон Миранчук.
Фото Getty Images

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян дал прогноз на товарищеский матч между сборными России и Сербии. Они встретятся 21 марта в 20.00 по московскому времени на «ВТБ Арене».

Товарищеские матчи.
21 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
4:0
Сербия

В какой форме Россия

Осенью прошлого года Россия сыграла вничью с Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также одолела Камерун (1:0) и Кубу (8:0). На встречу с сербами Валерий Карпин пригласил сразу пять легионеров. Александр Головин, Далер Кузяев, Алексей Миранчук — лидеры своих клубов вызывались еще осенью, как и 20-летний Арсен Захарян, недавно забивший свой первый мяч за «Реал Сосьедад». Вратарь Юрий Лодыгин вернулся в сборную спустя восемь лет после яркой игры в составе греческого «Панатинаикоса», но с первых минут ворота будет защищать Матвей Сафонов. В атаке высокая вероятность появления набравших форму Константина Тюкавина и Федора Чалова. В окончательный состав не вошли находившиеся в расширенном списке защитники «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, Вячеслав Караваев из «Зенита» и Никита Кривцов из «Краснодара».

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В какой форме Сербия

«Белые орлы» отобрались на Евро-2024, и матч в Москве откроет их серию контрольных встреч для подготовки к континентальному первенству. Драган Стойкович взял с собой сильнейших футболистов, а ключевой для сербов станет клубная связка Александар Митрович — Сергей Милинкович-Савич из саудовского «Аль-Хиляля». Шанс сыграть на «Динамо» получили также четыре представителя РПЛ: Страхиня Эракович из «Зенита», спартаковец Срджан Бабич, армейцы Милан Гайич и Саша Зделар. Интересно, что две предыдущие гостевые встречи Сербия проиграла Венгрии (1:2) и Бельгии (0:1).

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Соперники обменялись победами (3:1 и 0:5) в матчах Лиги наций-2020/21, а до этого россияне не проигрывали сербам (2:1, 1:0, 1:1, 1:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч Россия — Сербия 21 марта

«Встречи с сербами не бывают скучными — в прошлый раз Россию разгромили в Белграде (0:5), и в четверг на «Динамо» тоже будет жарко. Драган Стойкович готовит команду к Евро-2024. Игра с сильным соперником отлично мотивирует подопечных Валерия Карпина. И у России, и у Сербии много классных атакующих игроков, способных отличиться. «Обе забьют» — отличный вариант», — заявил Карен Адамян.

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Сборная Сербии по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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