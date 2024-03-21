Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

21 марта, 13:25

Босния и Герцеговина — Украина: прогноз на стыковой матч Евро-2024 21 марта 2024 года

Прогноз на стыковой матч Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина 21 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктор Цыганков и Александр Зинченко (сборная Украины).
Фото Global Look Press

21 марта сборная Боснии и Герцеговины примет Украину в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча состоится в Зенице на стадионе «Билино Поле». Немецкий судья Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России поединок не покажут.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Путь B. 1/2 финала
21 мар, 22:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
1:2
Украина

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе Украины: коэффициент на этот исход — 2.10, что составляет примерно 44% вероятности. Ничья в основное время представлена за 3.30 (30%), триумф хозяев — за 3.85 (26%).

Осенью 2021-го соперники встретились на «Билино Поле» в отборе ЧМ-2022 — желто-синие разделались с боснийцами всухую (2:0). Непоражение Эдина Джеко и компании доступно за 1.78.

Обмен голами идет за 1.85, обратный рынок — за 1.95. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.11, ТМ 2.5 — в 1.70.

Специалисты не верят в то, что парни Саво Милошевича квалифицируются в следующий раунд: на это событие предложили котировку 2.49. На выход украинцев дали 1.54.

Сборная Белоруссии. Белорусы бодро завершили квалификацию Евро-2024. Матч с Черногорией рискует стать зажигательным

Прогноз и ставка на матч Босния и Герцеговина — Украина

Команда Сергея Реброва — безоговорочный фаворит противостояния. На групповом этапе квалификации Евро-2024 желто-синие отнимали очки у Англии (1:1) с Италией (0:0), по два раза прихлопнули и крепкую Северную Македонию (3:2, 2:0), и аутсайдеров из Мальты (1:0, 3:1). Парни Саво Милошевича в трех заключительных турах отбора влетели Португалии (0:5), Люксембургу (1:4) и Словакии (1:2), да и за весь цикл не проиграли только трижды — справились с Исландией (3:0) и дважды с Лихтенштейном (2:1, 2:0).

Кстати, относительно недавно соперники уже встречались на стадионе «Билино Поле» — в ноябре 2021-го рубились за путевку на ЧМ-2022. Тогда боснийцы уступили всухую (0:2). Не стоит ждать, что на этот раз Эдин Джеко и компания выступят успешнее.

Рекомендуемая ставка: победа Украины за 2.10.

Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
0
Читайте также
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА — все еще фаворит серии с «Автомобилистом». Команда Ротенберга горит 0:2 перед матчами в Екатеринбурге

Люксембург сенсационно обошел Боснию с Исландией и попал в стыки Евро-2024. Но остановить Грузию даже без Хвичи будет тяжело
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости