Босния и Герцеговина — Украина: прогноз на стыковой матч Евро-2024 21 марта 2024 года
21 марта сборная Боснии и Герцеговины примет Украину в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча состоится в Зенице на стадионе «Билино Поле». Немецкий судья Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России поединок не покажут.
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе Украины: коэффициент на этот исход — 2.10, что составляет примерно 44% вероятности. Ничья в основное время представлена за 3.30 (30%), триумф хозяев — за 3.85 (26%).
Осенью 2021-го соперники встретились на «Билино Поле» в отборе ЧМ-2022 — желто-синие разделались с боснийцами всухую (2:0). Непоражение Эдина Джеко и компании доступно за 1.78.
Обмен голами идет за 1.85, обратный рынок — за 1.95. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.11, ТМ 2.5 — в 1.70.
Специалисты не верят в то, что парни Саво Милошевича квалифицируются в следующий раунд: на это событие предложили котировку 2.49. На выход украинцев дали 1.54.
Прогноз и ставка на матч Босния и Герцеговина — Украина
Команда Сергея Реброва — безоговорочный фаворит противостояния. На групповом этапе квалификации Евро-2024 желто-синие отнимали очки у Англии (1:1) с Италией (0:0), по два раза прихлопнули и крепкую Северную Македонию (3:2, 2:0), и аутсайдеров из Мальты (1:0, 3:1). Парни Саво Милошевича в трех заключительных турах отбора влетели Португалии (0:5), Люксембургу (1:4) и Словакии (1:2), да и за весь цикл не проиграли только трижды — справились с Исландией (3:0) и дважды с Лихтенштейном (2:1, 2:0).
Кстати, относительно недавно соперники уже встречались на стадионе «Билино Поле» — в ноябре 2021-го рубились за путевку на ЧМ-2022. Тогда боснийцы уступили всухую (0:2). Не стоит ждать, что на этот раз Эдин Джеко и компания выступят успешнее.
Рекомендуемая ставка: победа Украины за 2.10.
Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5