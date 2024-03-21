Прогноз на стыковой матч Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина 21 марта 2024 года

21 марта сборная Боснии и Герцеговины примет Украину в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча состоится в Зенице на стадионе «Билино Поле». Немецкий судья Феликс Цвайер даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России поединок не покажут.

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе Украины: коэффициент на этот исход — 2.10, что составляет примерно 44% вероятности. Ничья в основное время представлена за 3.30 (30%), триумф хозяев — за 3.85 (26%).

Осенью 2021-го соперники встретились на «Билино Поле» в отборе ЧМ-2022 — желто-синие разделались с боснийцами всухую (2:0). Непоражение Эдина Джеко и компании доступно за 1.78.

Обмен голами идет за 1.85, обратный рынок — за 1.95. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.11, ТМ 2.5 — в 1.70.

Специалисты не верят в то, что парни Саво Милошевича квалифицируются в следующий раунд: на это событие предложили котировку 2.49. На выход украинцев дали 1.54.

Прогноз и ставка на матч Босния и Герцеговина — Украина

Команда Сергея Реброва — безоговорочный фаворит противостояния. На групповом этапе квалификации Евро-2024 желто-синие отнимали очки у Англии (1:1) с Италией (0:0), по два раза прихлопнули и крепкую Северную Македонию (3:2, 2:0), и аутсайдеров из Мальты (1:0, 3:1). Парни Саво Милошевича в трех заключительных турах отбора влетели Португалии (0:5), Люксембургу (1:4) и Словакии (1:2), да и за весь цикл не проиграли только трижды — справились с Исландией (3:0) и дважды с Лихтенштейном (2:1, 2:0).

Кстати, относительно недавно соперники уже встречались на стадионе «Билино Поле» — в ноябре 2021-го рубились за путевку на ЧМ-2022. Тогда боснийцы уступили всухую (0:2). Не стоит ждать, что на этот раз Эдин Джеко и компания выступят успешнее.

Рекомендуемая ставка: победа Украины за 2.10.

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