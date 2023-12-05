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«Авангард» — «Барыс»: где смотреть матч КХЛ 5 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Авангард» — «Барыс» 5 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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5 декабря в КХЛ состоится матч между «Авангардом» и «Барысом». Команды сойдутся на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на сайте matchtv.ru и онлайн-сервисе «Кинопоиск».

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet убеждены, что хозяева не испытают сложностей в предстоящем матче. Их успех в основное время доступен за коэффициент 1.63, это порядка 55% вероятности исхода. Мирный результат можно взять за 4.64 (22%), триумф «Барыса» — за 4.44 (23%).

Клуб из Казахстана проиграл в Омске шесть раз подряд, пять — с разницей в две и более шайбы. Триумф «ястребов» с форой (-1.5) идет за 2.12.

Пять и более заброшенных в матче шайб увеличат сумму ставка в 1.59 раза, четыре и менее — в 2.27.

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Можете выбрать самый результативный период в матче:

  • первый — 4.70;

  • второй — 3.25;

  • третий — 3.55.

  • равенство во всех 20-минутках предложено за 3.25.

Если «Авангард» забросит минимум трижды, сыграет коэффициент 1.53, если меньше трех — 2.40.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Барыс
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«Сибирь» — «Динамо» Минск: где смотреть матч КХЛ 5 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

«Автомобилист» — СКА: где смотреть матч КХЛ 5 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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