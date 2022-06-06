6 июня 2022 года состоится матч лидеров группы 1 Лиги наций — Австрия примет Данию. Встреча пройдет на арене имени Эрнста Хаппеля и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужить игру доверено арбитру из Шотландии Уильяму Колламу.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают датчан фаворитами встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.55, это порядка 39% вероятности исхода. С чуть большей котировкой, 2.85 (35%), предложено взять успех Австрии, ничью — за 3.45 (26%).

Австрия проиграла Дании три последних очных матча. Серия прервется? На 1Х коэффициент 1.55.

В пяти предыдущих встречах с участием австрийцев было забито по три и более мяча, у датчан таких игр — четыре. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.02, ТМ 2.5 — за 1.85.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.81, противоположная ставка — за 2.00.

Если верите, что матч получится грубым и приведет к пенальти, на 11-метровый можно поставить за 2.90. На удаление — за 5.00.

Три наиболее вероятных точных счета:

Прогноз и ставка на матч Австрия — Дания

Датчане добились удивительного результата в первом туре — обыграли в гостях главного фаворита не только своей группы, но и всего турнира, Францию (2:1). Этот успех показал, что полуфинал Евро-2020 не случайность и что скандинавская сборная действительно стала очень серьезной силой в Европе.

Австрия тоже добилась победы, очень уверенно справилась с Хорватией (3:0). Но все-таки коллектив Ральфа Рангника уступает будущему сопернику по уровню игроков, в подготовке и игровом плане. Поэтому гости должны набрать три очка.

Рекомендуемая ставка: победа Дании с форой (0) за 1.86.