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Сегодня, 13:15

Австрия — Дания: прогноз на матч Лиги наций 6 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Австрия — Дания 6 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Кристиан Эриксен в сборной Дании.
Фото Global Look Press

6 июня 2022 года состоится матч лидеров группы 1 Лиги наций — Австрия примет Данию. Встреча пройдет на арене имени Эрнста Хаппеля и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужить игру доверено арбитру из Шотландии Уильяму Колламу.

Лига наций A. Группа 1
06 июн, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
Дания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают датчан фаворитами встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.55, это порядка 39% вероятности исхода. С чуть большей котировкой, 2.85 (35%), предложено взять успех Австрии, ничью — за 3.45 (26%).

Австрия проиграла Дании три последних очных матча. Серия прервется? На 1Х коэффициент 1.55.

В пяти предыдущих встречах с участием австрийцев было забито по три и более мяча, у датчан таких игр — четыре. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.02, ТМ 2.5 — за 1.85.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.81, противоположная ставка — за 2.00.

Если верите, что матч получится грубым и приведет к пенальти, на 11-метровый можно поставить за 2.90. На удаление — за 5.00.

Три наиболее вероятных точных счета:

  • 1:1 — за 6.20;
  • 0:1 — за 7.80;
  • 1:0 — за 8.20.
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Прогноз и ставка на матч Австрия — Дания

Датчане добились удивительного результата в первом туре — обыграли в гостях главного фаворита не только своей группы, но и всего турнира, Францию (2:1). Этот успех показал, что полуфинал Евро-2020 не случайность и что скандинавская сборная действительно стала очень серьезной силой в Европе.

Австрия тоже добилась победы, очень уверенно справилась с Хорватией (3:0). Но все-таки коллектив Ральфа Рангника уступает будущему сопернику по уровню игроков, в подготовке и игровом плане. Поэтому гости должны набрать три очка.

Рекомендуемая ставка: победа Дании с форой (0) за 1.86.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
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