Австрия — Дания: прогноз на матч Лиги наций 6 июня 2022 года
6 июня 2022 года состоится матч лидеров группы 1 Лиги наций — Австрия примет Данию. Встреча пройдет на арене имени Эрнста Хаппеля и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужить игру доверено арбитру из Шотландии Уильяму Колламу.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают датчан фаворитами встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.55, это порядка 39% вероятности исхода. С чуть большей котировкой, 2.85 (35%), предложено взять успех Австрии, ничью — за 3.45 (26%).
Австрия проиграла Дании три последних очных матча. Серия прервется? На 1Х коэффициент 1.55.
В пяти предыдущих встречах с участием австрийцев было забито по три и более мяча, у датчан таких игр — четыре. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.02, ТМ 2.5 — за 1.85.
Вариант «обе забьют» доступен за 1.81, противоположная ставка — за 2.00.
Если верите, что матч получится грубым и приведет к пенальти, на 11-метровый можно поставить за 2.90. На удаление — за 5.00.
Три наиболее вероятных точных счета:
Прогноз и ставка на матч Австрия — Дания
Датчане добились удивительного результата в первом туре — обыграли в гостях главного фаворита не только своей группы, но и всего турнира, Францию (2:1). Этот успех показал, что полуфинал Евро-2020 не случайность и что скандинавская сборная действительно стала очень серьезной силой в Европе.
Австрия тоже добилась победы, очень уверенно справилась с Хорватией (3:0). Но все-таки коллектив Ральфа Рангника уступает будущему сопернику по уровню игроков, в подготовке и игровом плане. Поэтому гости должны набрать три очка.
Рекомендуемая ставка: победа Дании с форой (0) за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0