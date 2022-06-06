Во втором туре группового этапа Лиги наций состоится матч — повторение финала ЧМ-2018: Хорватия на стадионе «Полюд» сыграет с Францией. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу арбитр из Италии Марко Гуида.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Дидье Дешама. На победу Франции можно поставить с коэффициентом 2.00, это около 50% вероятности исхода. На успех Хорватии котировка 4.20 (26%), на ничью — 3.40 (24%).

Ставка в 1000 рублей на ничью при «мирном» исходе встречи принесет 3400 рублей и чистую прибыль в 2400 рублей.

На то, что Хорватия не проиграет, котировка 1.86.

В четырех из пяти последних очных матчей команды забивали больше 2.5 гола. На такой исход котировка 2.15, на ТМ 2.5 — 1.75.

Также в четырех играх соперники обменялись голами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.98, обратный вариант идет за 1.83.

Пенальти можно взять за 2.82, удаление — за 5.50, комбинацию этих событий — за 11.0.

Три самых вероятных точных счета, по мнению аналитиков:

0:1 — за 6.10;

1:1 — за 6.40;

0:2 — за 8.10.