Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Хорватия — Франция: где смотреть матч Лиги наций 6 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Хорватия — Франция 6 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Килиан Мбаппе в сборной Франции.
Фото Global Look Press

Во втором туре группового этапа Лиги наций состоится матч — повторение финала ЧМ-2018: Хорватия на стадионе «Полюд» сыграет с Францией. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит встречу арбитр из Италии Марко Гуида.

Лига наций A. Группа 1
06 июн, 21:45. Poljud (Сплит)
Хорватия
Франция

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Дидье Дешама. На победу Франции можно поставить с коэффициентом 2.00, это около 50% вероятности исхода. На успех Хорватии котировка 4.20 (26%), на ничью — 3.40 (24%).

Ставка в 1000 рублей на ничью при «мирном» исходе встречи принесет 3400 рублей и чистую прибыль в 2400 рублей.

На то, что Хорватия не проиграет, котировка 1.86.

В четырех из пяти последних очных матчей команды забивали больше 2.5 гола. На такой исход котировка 2.15, на ТМ 2.5 — 1.75.

Также в четырех играх соперники обменялись голами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.98, обратный вариант идет за 1.83.

Пенальти можно взять за 2.82, удаление — за 5.50, комбинацию этих событий — за 11.0.

Каспер Шмейхель. Австрия — Дания: неудержимый Шмейхель остановит новую команду Рангника

Три самых вероятных точных счета, по мнению аналитиков:
0:1 — за 6.10;

1:1 — за 6.40;

0:2 — за 8.10.

Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Австрия — Дания: прогноз на матч Лиги наций 6 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости