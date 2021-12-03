3 декабря в Дубае на «Кока-Кола Арене» пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Ак Барс». Трансляцию покажет телеканал KHL.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы на победу у команд примерно равные. На победу «Авангарда» в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.55 — это примерно 38% вероятности. Ничья оценивается в 3.80 (24%), успех «Ак Барса» по итогам трех периодов идет за 2.55 (38%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ак Барса» потенциальная выплата составит 2550 рублей.

Ф1(-1) доступна за 3.10, а Ф2(+1) — за 1.33.

Сделать ставку на первый гол «Авангарда» можно за 1.87.

Аналогичная ставка на «Ак Барс» есть в линии за 1.86.

Шансы «Ак Барса» забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 3.40. Та же ставка на «Авангард» также есть с коэффициентом 3.40.

— Волевая победа одной из команд: 4.50;

— Точный счет 0:0 — 43.0;

— ТМ 1.5 — 9.60.