Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз и ставки на матч КХЛ 3 декабря

11:15
Хоккеисты «Авангарда». Фото ХК «Авангард»
Хоккеисты «Авангарда». Фото ХК «Авангард»
Теги:

3 декабря в Дубае на «Кока-Кола Арене» пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Ак Барс». Трансляцию покажет телеканал KHL.

Боб Хартли. «Авангард» — «Ак Барс»: в дубайской пустыне казанцы обыграют чемпионов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы на победу у команд примерно равные. На победу «Авангарда» в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.55 — это примерно 38% вероятности. Ничья оценивается в 3.80 (24%), успех «Ак Барса» по итогам трех периодов идет за 2.55 (38%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ак Барса» потенциальная выплата составит 2550 рублей.

Ф1(-1) доступна за 3.10, а Ф2(+1) — за 1.33.

Сделать ставку на первый гол «Авангарда» можно за 1.87.

Аналогичная ставка на «Ак Барс» есть в линии за 1.86.

Шансы «Ак Барса» забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 3.40. Та же ставка на «Авангард» также есть с коэффициентом 3.40.

— Волевая победа одной из команд: 4.50;
— Точный счет 0:0 — 43.0;
— ТМ 1.5 — 9.60.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Егор Сергеев все материалы автора
Читайте также
«Пьяный болван без гордости». Что сгубило карьеру великого Пола Гаскойна
В цене дело: одежда и обувь подорожали за год на 10–15%
0