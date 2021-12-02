2 декабря 2021 года «Арсенал» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед» в рамках программы 14-го тура АПЛ. Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 23.15. Прямая трансляция матча будет доступна на онлайн-платформе Okko. Эфир стартует в 22.45.

Роналду и Ко — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на «Манчестер Юнайтед» можно за 2.03 — это примерно 48% вероятности. Победа «Арсенала» в матче и ничья оцениваются одинаковой котировкой 3.70 (26%).

Ф1(0) доступна за 1.49, а Ф2(0) — за 2.75.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.78, а ТМ 2.5 — за 2.10.

Шансы «Манчестер Юнайтед» отличиться более одного раза оцениваются коэффициентом 1.88.

Не сомневаетесь, что «Арсенал» отличится дважды или более? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.75.

Роналду отличился десять раз после возвращения на «Олд Траффорд» во всех турнирах. В свое время Криштиану забил четыре мяча «Арсеналу» в 11 очных встречах АПЛ. Поставить на гол португальца можно за 1.85.

У Обамеянга четыре мяча в текущем сезоне АПЛ за «Арсенал». Сделать ставку на гол габонца можно за 2.80.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 6.90

· 1:0 — 8.00

· 2:1 — 8.20