3 декабря в 17-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

03.12.2021 | Зенит - Ростов

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Зенит». На успех команды Семака можно поставить с котировкой 1.25 — это примерно 77% вероятности. Ничью предлагается взять за 6.50 (15%), а победа «Ростова» присутствует в линии за 12.0 (8%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ростова» потенциальная выплата составит 12 000 рублей.

Ф1(-2) доступна за 2.15, а Ф2(+2) — за 3.70.

Ставку «Ростов» не проиграет» можно взять за 4.20.

Шансы «Зенита» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.05.

Уверены, что «Ростов» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:0 в пользу «Зенита» наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.10.