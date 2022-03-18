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Сегодня, 15:15

«Атлетик» — «Хетафе»: где смотреть матч 18 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Испании «Атлетик» — «Хетафе» 18 марта
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Йерай Альварес (слева) и Микель Баленсиага.
Фото Reuters

18 марта 2022 года «Атлетик» примет «Хетафе» в матче 29-го тура испанской примеры. Встреча пройдет в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт». Эфир стартует в 22.40.

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Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Атлетика» можно за 1.71 — это примерно 56% вероятности. Успех «Хетафе» оценивается котировкой 5.90 (16%), а ничья — 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3500 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.24, а Ф2(0) — за 4.30.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.65, а ТМ 2.5 — за 1.51.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.55. Противоположный исход оценивается котировкой 1.52.

Шансы «Атлетика» из Бильбао забить два мяча или более оцениваются коэффициентом 2.22.

Уверены, что «Хетафе» по силам отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.40.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше 1.5» за 13.5.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

1:0 — коэффициент 4.50;

2:0 — 6.30;

1:1 — 6.60.

Испания. Лига 1. 29-й тур
18 мар, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Хетафе
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Хетафе
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«Дженоа» — «Торино»: прогноз и ставки на матч серии А 18 марта 2022

Эксперты оценили шансы команд по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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