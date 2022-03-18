18 марта 2022 года «Атлетик» примет «Хетафе» в матче 29-го тура испанской примеры. Встреча пройдет в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт». Эфир стартует в 22.40.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Атлетика» можно за 1.71 — это примерно 56% вероятности. Успех «Хетафе» оценивается котировкой 5.90 (16%), а ничья — 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3500 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.24, а Ф2(0) — за 4.30.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.65, а ТМ 2.5 — за 1.51.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.55. Противоположный исход оценивается котировкой 1.52.

Шансы «Атлетика» из Бильбао забить два мяча или более оцениваются коэффициентом 2.22.

Уверены, что «Хетафе» по силам отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.40.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше 1.5» за 13.5.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

• 1:0 — коэффициент 4.50;

• 2:0 — 6.30;

• 1:1 — 6.60.