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Сегодня, 13:15

«Дженоа» — «Торино»: прогноз и ставки на матч серии А 18 марта 2022

Прогноз на матч чемпионата Италии по футболу «Дженоа» — «Торино» 18 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Футболисты «Торино».
Фото Reuters

18 марта в 30-м туре серии А между собой сыграют «Дженоа» и «Торино». Встреча пройдет в Генуе на арене «Луиджи Феррарис» и начнется в 23.00.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Торино». На клуб можно поставить с котировкой 2.26 — это примерно 44% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (27%), а победа «Дженоа» есть в линии за 3.40 (29%).

Ф1(+1) идет за 1.30

Ф2(-1) — за 3.50

При ставке в 1000 рублей на победу «Дженоа» потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ставку «Торино» не проиграет" можно взять за 1.72.

Шансы «Дженоа» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.30.

Уверены, что «Торино» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.38.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.10.

ТБ 1.5 — 1.40

Обе забьют: да — 2.00

Точный счет: 2:2 — 16.5

Италия. Серия А. 30-й тур
18 мар, 23:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Торино

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
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 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Ростов – Кр. Советов
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Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 12 1 3
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