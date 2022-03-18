Прогноз на матч чемпионата Италии по футболу «Дженоа» — «Торино» 18 марта

18 марта в 30-м туре серии А между собой сыграют «Дженоа» и «Торино». Встреча пройдет в Генуе на арене «Луиджи Феррарис» и начнется в 23.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Торино». На клуб можно поставить с котировкой 2.26 — это примерно 44% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (27%), а победа «Дженоа» есть в линии за 3.40 (29%).

• Ф1(+1) идет за 1.30

• Ф2(-1) — за 3.50

При ставке в 1000 рублей на победу «Дженоа» потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ставку «Торино» не проиграет" можно взять за 1.72.

Шансы «Дженоа» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 9.30.

Уверены, что «Торино» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.38.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.10.

• ТБ 1.5 — 1.40

• Обе забьют: да — 2.00

• Точный счет: 2:2 — 16.5