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«Аталанта» — «Ювентус»: Миранчук пока ни разу не выходил в старте, но может удивить туринцев со скамейки

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Аркадиуш Милик («Ювентус»).
Фото Global Look Press

1 октября «Аталанта» в седьмом туре серии А схлестнется с «Ювентусом». Команда Алексея Миранчука может серьезно улучшить положение в таблице, ведь бьянконери опережают ее всего на одно очко. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и начнется в 19.00 по московскому времени, главный арбитр — Даниэле Киффи. Прямую трансляцию с 18.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 7-й тур
01 окт, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ювентус

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на триумф хозяев можно с коэффициентом 2.53, что составляет приблизительно 38% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 2.83 (34%), ничья идет за 3.48 (28%).

Последняя встреча соперников в Бергамо закончилась уверенной победой «старой синьоры» (2:0). В последних 10 очных играх во всех соревнованиях туринцы только два раза уступили «Аталанте». Непоражение коллектива Макса Аллегри можно взять за 1.55.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.28;

• 0:0 — за 6.74;

• 1:0 в пользу хозяев — за 9.00.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.81, ТМ 2.5 — за 1.87.

Рынок на обмен голами доступен за 1.71, обратный вариант идет за 2.15.

Душан Влахович и&nbsp;Федерико Кьеза (&laquo;Ювентус&raquo;). Влахович и Кьеза разгоняют забуксовавший «Ювентус». У них на пути — «Аталанта» Миранчука

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Ювентус»

Обе команды отличились в каждой игре сезона. В чемпионате они входят в топ-7 самых результативных: «Аталанта» забивает в среднем 1,8 гола за 90 минут, «Ювентус» — ровно два. Друг с другом оппоненты также нередко выдавали яркие перестрелки, а рынок «обе забьют» заходил в семи из последних 10 очных встреч клубов в серии А.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.71.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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Пари Нижний Новгород

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