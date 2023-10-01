«Аталанта» — «Ювентус»: Миранчук пока ни разу не выходил в старте, но может удивить туринцев со скамейки

1 октября «Аталанта» в седьмом туре серии А схлестнется с «Ювентусом». Команда Алексея Миранчука может серьезно улучшить положение в таблице, ведь бьянконери опережают ее всего на одно очко. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и начнется в 19.00 по московскому времени, главный арбитр — Даниэле Киффи. Прямую трансляцию с 18.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на триумф хозяев можно с коэффициентом 2.53, что составляет приблизительно 38% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 2.83 (34%), ничья идет за 3.48 (28%).

Последняя встреча соперников в Бергамо закончилась уверенной победой «старой синьоры» (2:0). В последних 10 очных играх во всех соревнованиях туринцы только два раза уступили «Аталанте». Непоражение коллектива Макса Аллегри можно взять за 1.55.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.28;

• 0:0 — за 6.74;

• 1:0 в пользу хозяев — за 9.00.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.81, ТМ 2.5 — за 1.87.

Рынок на обмен голами доступен за 1.71, обратный вариант идет за 2.15.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Ювентус»

Обе команды отличились в каждой игре сезона. В чемпионате они входят в топ-7 самых результативных: «Аталанта» забивает в среднем 1,8 гола за 90 минут, «Ювентус» — ровно два. Друг с другом оппоненты также нередко выдавали яркие перестрелки, а рынок «обе забьют» заходил в семи из последних 10 очных встреч клубов в серии А.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.71.

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