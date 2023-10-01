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Сегодня, 06:15

«Гавр» — «Лилль»: Кузяев отлично стартовал во Франции и готов к столкновению с «догами»

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Далер Кузяев («Гавр»).
Фото Global Look Press

Команда Далера Кузяева «Гавр» в седьмом туре чемпионата Франции примет «Лилль». Игра пройдет 1 октября на арене «Стад Осеан». Арбитр Бастьен Дешепи даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.

Франция. Лига 1. 7-й тур
01 окт, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Лилль

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов набрать три очка: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.99, что приблизительно составляет 49% вероятности. Триумф темно-синих предложен с котировкой 3.93 (24%) — это наименее вероятный исход противостояния. Раздел очков доступен за 3.59 (27%).

Рынок на непоражение хозяев доступен за 1.86.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают преимущество «догов»:

• 0:0 — за 6.19;

• 1:1 — за 6.54;

• 1:0 в пользу «Гавра» — за 7.15.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.75.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.87, обратный рынок предложен за 1.94.

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Прогноз и ставка на матч «Гавр» — «Лилль»

«Гавр» удивляет на старте сезона: за шесть поединков команда Кузяева потерпела лишь одно поражение и с девятью очками взлетела на седьмую строчку. «Лилль» выступает хуже: коллектив Паулу Фонсеки добился всего двух побед и занимает 11-е место. Темно-синие же уступили только во втором туре, а также неожиданно оказались одним из самых забивных клубов лиги 1 — настреляли 10 мячей (пятый результат).

Рекомендуемая ставка: «Гавр» не проиграет за 1.86.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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