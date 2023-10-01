«Гавр» — «Лилль»: Кузяев отлично стартовал во Франции и готов к столкновению с «догами»
Команда Далера Кузяева «Гавр» в седьмом туре чемпионата Франции примет «Лилль». Игра пройдет 1 октября на арене «Стад Осеан». Арбитр Бастьен Дешепи даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. В России легально не показывают лигу 1.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов набрать три очка: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.99, что приблизительно составляет 49% вероятности. Триумф темно-синих предложен с котировкой 3.93 (24%) — это наименее вероятный исход противостояния. Раздел очков доступен за 3.59 (27%).
Рынок на непоражение хозяев доступен за 1.86.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают преимущество «догов»:
• 0:0 — за 6.19;
• 1:1 — за 6.54;
• 1:0 в пользу «Гавра» — за 7.15.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.75.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.87, обратный рынок предложен за 1.94.
Прогноз и ставка на матч «Гавр» — «Лилль»
«Гавр» удивляет на старте сезона: за шесть поединков команда Кузяева потерпела лишь одно поражение и с девятью очками взлетела на седьмую строчку. «Лилль» выступает хуже: коллектив Паулу Фонсеки добился всего двух побед и занимает 11-е место. Темно-синие же уступили только во втором туре, а также неожиданно оказались одним из самых забивных клубов лиги 1 — настреляли 10 мячей (пятый результат).
Рекомендуемая ставка: «Гавр» не проиграет за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|2 : 2
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|3 : 1
|30.09
|14:15
|
Локомотив – Пари НН
|1 : 0
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 2
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|1 : 0
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1