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Сегодня, 16:15

Гассиев в битве за чемпионский пояс! Где смотреть главный боксерский поединок выходных

Прямая трансляция боя Мурат Гассиев — Отто Валлин 30 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Мурат Гассиев.
Фото Getty Images

30 сентября в турецкой Анталье пройдет насыщенный вечер бокса, в главном бою которого россиянин Мурат Гассиев столкнется со шведом Отто Валлином. Ивент пройдет на арене Regnum Carya Hotel, боксеры поспорят за чемпионский пояс по версии WBA Inter-Continental. Ориентировочно поединок начнется в 23.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет Первый канал.

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В букмекерской компании Olimpbet на победу Гассиева можно поставить с коэффициентом 1.31, что приблизительно 72% вероятности исхода. Успех Валлина доступен за 3.70 (27%), ничья — за 22.0 (1%).

Досрочный триумф Гассиева оценен котировкой 1.80. На то, что он окажется сильнее по очкам, — 4.25. У Валлина эти условия идут за 8.00 и 5.20 соответственно.

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Считаете, что бой продлится минимум восемь раундов? ТБ 7.5 можно оформить за 1.48, ТМ 7.5 — 2.47.

Победа любого боксера в промежутке с 10-го по 12-й раунд доступна за 4.50.

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Бокс
Прогнозы на спорт
Мурат Гассиев
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ЦСКА — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 30 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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