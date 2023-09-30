Гассиев в битве за чемпионский пояс! Где смотреть главный боксерский поединок выходных

30 сентября в турецкой Анталье пройдет насыщенный вечер бокса, в главном бою которого россиянин Мурат Гассиев столкнется со шведом Отто Валлином. Ивент пройдет на арене Regnum Carya Hotel, боксеры поспорят за чемпионский пояс по версии WBA Inter-Continental. Ориентировочно поединок начнется в 23.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет Первый канал.

В букмекерской компании Olimpbet на победу Гассиева можно поставить с коэффициентом 1.31, что приблизительно 72% вероятности исхода. Успех Валлина доступен за 3.70 (27%), ничья — за 22.0 (1%).

Досрочный триумф Гассиева оценен котировкой 1.80. На то, что он окажется сильнее по очкам, — 4.25. У Валлина эти условия идут за 8.00 и 5.20 соответственно.

Считаете, что бой продлится минимум восемь раундов? ТБ 7.5 можно оформить за 1.48, ТМ 7.5 — 2.47.

Победа любого боксера в промежутке с 10-го по 12-й раунд доступна за 4.50.

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