«Ювентус» в седьмом туре серии А отправится на непростой выезд в Бергамо, где сойдется с «Аталантой» — команда Алексея Миранчука отстает от «Старой синьоры» всего на одно очко. Поединок пройдет 1 октября на стадионе «Атлети Адзурри», стартовый свисток арбитра Даниэле Киффи прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 18.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на триумф «Аталанты» — 2.53, что составляет приблизительно 38% вероятности. Выигрыш бьянконери доступен за чуть большие 2.83 (34%), ничья идет за 3.48 (28%).

Последняя встреча соперников в Бергамо закончилась уверенной победой «Старой синьоры» (2:0). В последних 10 очных поединках во всех соревнованиях туринцы только два раза уступили «Аталанте». Непоражение команды Макса Аллегри можно взять за 1.55.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.28;

• 0:0 — за 6.74;

• 1:0 в пользу хозяев — за 9.00.

Тотал больше 2.5 мяча предлагают взять за 1.81, ТМ 2.5 — за 1.87.

Поставить на то, что первый гол в матче забьет «Аталанта», можно за 1.95. Этот рынок на «Ювентус» идет за 2.09.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей