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«Аталанта» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 1 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Аталанта» — «Ювентус» 1 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press

«Ювентус» в седьмом туре серии А отправится на непростой выезд в Бергамо, где сойдется с «Аталантой» — команда Алексея Миранчука отстает от «Старой синьоры» всего на одно очко. Поединок пройдет 1 октября на стадионе «Атлети Адзурри», стартовый свисток арбитра Даниэле Киффи прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 18.55 мск.

Италия. Серия А. 7-й тур
01 окт, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ювентус

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на триумф «Аталанты» — 2.53, что составляет приблизительно 38% вероятности. Выигрыш бьянконери доступен за чуть большие 2.83 (34%), ничья идет за 3.48 (28%).

Последняя встреча соперников в Бергамо закончилась уверенной победой «Старой синьоры» (2:0). В последних 10 очных поединках во всех соревнованиях туринцы только два раза уступили «Аталанте». Непоражение команды Макса Аллегри можно взять за 1.55.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.28;

• 0:0 — за 6.74;

• 1:0 в пользу хозяев — за 9.00.

Душан Влахович и&nbsp;Федерико Кьеза (&laquo;Ювентус&raquo;). Влахович и Кьеза разгоняют забуксовавший «Ювентус». У них на пути — «Аталанта» Миранчука

Тотал больше 2.5 мяча предлагают взять за 1.81, ТМ 2.5 — за 1.87.

Поставить на то, что первый гол в матче забьет «Аталанта», можно за 1.95. Этот рынок на «Ювентус» идет за 2.09.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
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Локомотив – Пари НН
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30.09 16:30
Рубин – Краснодар
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30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
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