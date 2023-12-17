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«Реал» — «Вильярреал»: где смотреть матч ла лиги 17 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Вильярреал» 17 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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17 декабря в 17-м туре ла лиги мадридский «Реал» встретится с «Вильярреалом». Игра состоится в 23.00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу», в прямом эфире ее можно будет посмотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Обслужит матч арбитр Хорхе Фигероа Васкес.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
17 дек, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Вильярреал

Букмекерская компания Olimpbet считает «Реал» безоговорочным фаворитом матча. На победу мадридцев можно поставить за коэффициент 1.24, что примерно 81% вероятности исхода. Успех «Вильярреала» котируется за 10.75 (5%), мирный исход идет за 6.88 (14%).

«Желтая подлодка» не проиграла бланкос четыре последних матча в чемпионате. Вариант Х2 оценен в 4.28.

В трех предыдущих встречах между командами прошел «верх» по голам: ТБ 2.5 доступен за 1.32, ТБ 3.5 — за 1.84. Противоположные ТМ 2.5 и ТМ 3.5 предложены за 3.10 и 1.92 соответственно.

На то, что счет откроет «Реал», котировка — 1.28. На «Вильярреал» — 3.85. Отсутствие голов идет за 8.75.

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Обмен голами можно оформить за 1.71, условие «обе забьют — нет» — за 2.10.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Реал
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ФОНБЕТ пожертвовал 622 100 рублей клубу болельщиков ЦСКА с инвалидностью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Спартак

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И К Ж
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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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