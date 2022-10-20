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«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России 20 октября 2022 года

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» 20 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Далер Кузяев («Зенит»).
Фото Global Look Press

20 октября 2022 года «Зенит» в игре четвертого тура группового этапа Кубка России примет «Крылья Советов». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 20.30 мск. Прямую трансляцию в 20.00 начнет сайт matchtv.ru, в 20.25 в эфир подключится телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа B
20 окт, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев серьезными фаворитами: коэффициент на победу команды Сергея Семака — 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Поставить на успех «Крыльев» можно с котировкой 8.40 (11%), ничья идет за 5.50 (18%).

Считаете, что самарцы второй раз подряд обыграют «Зенит»? Ставка в 1000 рублей на успех гостей при благополучном исходе принесет 8400 рублей.

Команды встречались во втором туре группового этапа: «Крылья Советов» грохнули фаворита 2:0 благодаря голам в последние 10 минут. Правда, петербуржцы с 77-й минуты играли в меньшинстве. Поставить на то, что самарцы снова хотя бы не проиграют, можно с коэффициентом 3.20.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на большое преимущество хозяев:

• победа 2:0 идет за 6.70;

• 1:0 — за 7.90;

• 2:1 — за 8.20.

«Зенит» за три тура группового этапа забил только два мяча, «Крылья Советов» — три. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.43.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.88. «Обе забьют — нет» идет за 1.92.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов» 20 октября 2022 года

Команда Семака плохо выступает в Кубке: проиграла в двух из трех матчей и с тремя баллами расположилась лишь на третьей строчке. При этом в целом по сезону «Зенит» выглядит заметно сильнее соперников по РПЛ и лидирует в чемпионате.

Правда, в последних матчах сине-бело-голубые выглядели не так уверенно: пропустили в трех из четырех игр. «Крылья» же в последних двух встречах забивали по два мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.88.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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«Арсенал» — ПСВ: прогноз на матч Лиги Европы 20 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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