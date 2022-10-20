«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России 20 октября 2022 года
20 октября 2022 года «Зенит» в игре четвертого тура группового этапа Кубка России примет «Крылья Советов». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 20.30 мск. Прямую трансляцию в 20.00 начнет сайт matchtv.ru, в 20.25 в эфир подключится телеканал «Матч! Премьер».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев серьезными фаворитами: коэффициент на победу команды Сергея Семака — 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Поставить на успех «Крыльев» можно с котировкой 8.40 (11%), ничья идет за 5.50 (18%).
Считаете, что самарцы второй раз подряд обыграют «Зенит»? Ставка в 1000 рублей на успех гостей при благополучном исходе принесет 8400 рублей.
Команды встречались во втором туре группового этапа: «Крылья Советов» грохнули фаворита 2:0 благодаря голам в последние 10 минут. Правда, петербуржцы с 77-й минуты играли в меньшинстве. Поставить на то, что самарцы снова хотя бы не проиграют, можно с коэффициентом 3.20.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на большое преимущество хозяев:
• победа 2:0 идет за 6.70;
• 1:0 — за 7.90;
• 2:1 — за 8.20.
«Зенит» за три тура группового этапа забил только два мяча, «Крылья Советов» — три. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.43.
Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.88. «Обе забьют — нет» идет за 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов» 20 октября 2022 года
Команда Семака плохо выступает в Кубке: проиграла в двух из трех матчей и с тремя баллами расположилась лишь на третьей строчке. При этом в целом по сезону «Зенит» выглядит заметно сильнее соперников по РПЛ и лидирует в чемпионате.
Правда, в последних матчах сине-бело-голубые выглядели не так уверенно: пропустили в трех из четырех игр. «Крылья» же в последних двух встречах забивали по два мяча.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1