21 октября «Вашингтон» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова сыграет на выезде с «Оттавой». Матч регулярного сезона НХЛ пройдет в Canadian Tire Centre и начнется в 2.00 по московскому времени. В России матчи турнира не транслируются.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.26, вероятность исхода — примерно 44%. Успех «Оттавы» оценен в 2.70 (37%), ничья — в 4.20 (19%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата в случае положительного исхода составит 4200 рублей.

Считаете, что «Оттава» у себя дома остановит Ови с партнерами? Вариант 1Х идет за 1.59.

В последнем матче «Вашингтон» забил 10 шайб на пару с «Ванкувером», «Оттава» и «Бостон» закинули друг другу 12 голов. ТБ 5.5 на предстоящую игру идет за скромные 1.45, ТМ 5.5 — за 2.75.

Александр Овечкин забросил «Кэнакс» уже на 56-й секунде. На то, что с «Оттавой» гол снова случится на первой минуте, котировка — 9.80.

Победу «Вашингтона» хотя бы в одном периоде можно взять за 1.35, «Оттавы» — за 1.44.

Серия послематчевых буллитов оценена в 9.40.

Прогноз и ставка на матч «Оттава» — «Вашингтон»

«Вашингтон» обычно очень успешно играет с «Оттавой», особенно в гостях: из последних десяти встреч в Канаде семь остались за «Кэпиталз» в основное время и еще одна — в серии буллитов. Также стоит отметить, что для этого противостояния нормально, когда команды забрасывают суммарно восемь и больше шайб. Поэтому ТБ 4.5 они должны преодолеть абсолютно безболезненно.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 4.5 за 1.87.