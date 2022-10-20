«Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на матч НХЛ 21 октября 2022 года
21 октября «Вашингтон» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова сыграет на выезде с «Оттавой». Матч регулярного сезона НХЛ пройдет в Canadian Tire Centre и начнется в 2.00 по московскому времени. В России матчи турнира не транслируются.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.26, вероятность исхода — примерно 44%. Успех «Оттавы» оценен в 2.70 (37%), ничья — в 4.20 (19%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата в случае положительного исхода составит 4200 рублей.
Считаете, что «Оттава» у себя дома остановит Ови с партнерами? Вариант 1Х идет за 1.59.
В последнем матче «Вашингтон» забил 10 шайб на пару с «Ванкувером», «Оттава» и «Бостон» закинули друг другу 12 голов. ТБ 5.5 на предстоящую игру идет за скромные 1.45, ТМ 5.5 — за 2.75.
Александр Овечкин забросил «Кэнакс» уже на 56-й секунде. На то, что с «Оттавой» гол снова случится на первой минуте, котировка — 9.80.
Победу «Вашингтона» хотя бы в одном периоде можно взять за 1.35, «Оттавы» — за 1.44.
Серия послематчевых буллитов оценена в 9.40.
Прогноз и ставка на матч «Оттава» — «Вашингтон»
«Вашингтон» обычно очень успешно играет с «Оттавой», особенно в гостях: из последних десяти встреч в Канаде семь остались за «Кэпиталз» в основное время и еще одна — в серии буллитов. Также стоит отметить, что для этого противостояния нормально, когда команды забрасывают суммарно восемь и больше шайб. Поэтому ТБ 4.5 они должны преодолеть абсолютно безболезненно.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 4.5 за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1