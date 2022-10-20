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«Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на матч НХЛ 21 октября 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 21 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

21 октября «Вашингтон» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова сыграет на выезде с «Оттавой». Матч регулярного сезона НХЛ пройдет в Canadian Tire Centre и начнется в 2.00 по московскому времени. В России матчи турнира не транслируются.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.26, вероятность исхода — примерно 44%. Успех «Оттавы» оценен в 2.70 (37%), ничья — в 4.20 (19%).

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При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата в случае положительного исхода составит 4200 рублей.

Считаете, что «Оттава» у себя дома остановит Ови с партнерами? Вариант 1Х идет за 1.59.

В последнем матче «Вашингтон» забил 10 шайб на пару с «Ванкувером», «Оттава» и «Бостон» закинули друг другу 12 голов. ТБ 5.5 на предстоящую игру идет за скромные 1.45, ТМ 5.5 — за 2.75.

Александр Овечкин забросил «Кэнакс» уже на 56-й секунде. На то, что с «Оттавой» гол снова случится на первой минуте, котировка — 9.80.

Победу «Вашингтона» хотя бы в одном периоде можно взять за 1.35, «Оттавы» — за 1.44.

Серия послематчевых буллитов оценена в 9.40.

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Прогноз и ставка на матч «Оттава» — «Вашингтон»

«Вашингтон» обычно очень успешно играет с «Оттавой», особенно в гостях: из последних десяти встреч в Канаде семь остались за «Кэпиталз» в основное время и еще одна — в серии буллитов. Также стоит отметить, что для этого противостояния нормально, когда команды забрасывают суммарно восемь и больше шайб. Поэтому ТБ 4.5 они должны преодолеть абсолютно безболезненно.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 4.5 за 1.87.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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