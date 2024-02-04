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4 февраля, 10:15

«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 4 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Арсенала».
Фото Global Look Press

Главное событие 23-го тура АПЛ — встреча «Арсенала» и «Ливерпуля», третьей и первой командами чемпионата. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают премьер-лигу.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
04 февр, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:1
Ливерпуль

Букмекеры считают, что у хозяев чуть больше шансов добиться триумфа: эту опцию на «канониров» предложили с котировкой 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш мерсисайдцев можно взять за 3.10 (31%), коэффициент на ничью — 3.70 (26%).

7 января команды встречались в Кубке Англии — «Ливерпуль» оформил уверенную победу (2:0). Поставить на то, что в предстоящем поединке парни Юргена Клоппа как минимум не уступят, можно за 1.65.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.50;

• 2:1 в пользу «Арсенала» — за 9.00;

• 1:0 — за 10.0.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен голами предложен за 1.55, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.50.

Юрген Клопп (&laquo;Ливерпуль&raquo;). Клопп зарядил команду объявлением об уходе. Что покажут Жота и Нуньес в борьбе за титул с «Арсеналом»?

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ливерпуль»

Мерсисайдцы набрали отличный ход и не проиграли на протяжении 11 матчей во всех турнирах, в трех из которых победили. В четырех последних поединках Дарвин Нуньес и компания настреляли 14 мячей — лишь однажды они оформили меньше четырех голов за 90 минут. Вдобавок красные совсем недавно обыграли «Арсенал» — седьмого января в 1/32 Кубка Англии (2:0). В предыдущих 10 очных встречах «Ливерпуль» уступил «канонирам» только раз.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) — за 2.25.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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