«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2024 года
Главное событие 23-го тура АПЛ — встреча «Арсенала» и «Ливерпуля», третьей и первой командами чемпионата. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают премьер-лигу.
Букмекеры считают, что у хозяев чуть больше шансов добиться триумфа: эту опцию на «канониров» предложили с котировкой 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш мерсисайдцев можно взять за 3.10 (31%), коэффициент на ничью — 3.70 (26%).
7 января команды встречались в Кубке Англии — «Ливерпуль» оформил уверенную победу (2:0). Поставить на то, что в предстоящем поединке парни Юргена Клоппа как минимум не уступят, можно за 1.65.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 7.50;
• 2:1 в пользу «Арсенала» — за 9.00;
• 1:0 — за 10.0.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.
Рынок на обмен голами предложен за 1.55, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.50.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ливерпуль»
Мерсисайдцы набрали отличный ход и не проиграли на протяжении 11 матчей во всех турнирах, в трех из которых победили. В четырех последних поединках Дарвин Нуньес и компания настреляли 14 мячей — лишь однажды они оформили меньше четырех голов за 90 минут. Вдобавок красные совсем недавно обыграли «Арсенал» — седьмого января в 1/32 Кубка Англии (2:0). В предыдущих 10 очных встречах «Ливерпуль» уступил «канонирам» только раз.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) — за 2.25.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5