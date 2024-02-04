Главное событие 23-го тура АПЛ — встреча «Арсенала» и «Ливерпуля», третьей и первой командами чемпионата. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 19.30 по московскому времени. В России легально не показывают премьер-лигу.

Букмекеры считают, что у хозяев чуть больше шансов добиться триумфа: эту опцию на «канониров» предложили с котировкой 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш мерсисайдцев можно взять за 3.10 (31%), коэффициент на ничью — 3.70 (26%).

7 января команды встречались в Кубке Англии — «Ливерпуль» оформил уверенную победу (2:0). Поставить на то, что в предстоящем поединке парни Юргена Клоппа как минимум не уступят, можно за 1.65.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.50;

• 2:1 в пользу «Арсенала» — за 9.00;

• 1:0 — за 10.0.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен голами предложен за 1.55, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.50.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ливерпуль»

Мерсисайдцы набрали отличный ход и не проиграли на протяжении 11 матчей во всех турнирах, в трех из которых победили. В четырех последних поединках Дарвин Нуньес и компания настреляли 14 мячей — лишь однажды они оформили меньше четырех голов за 90 минут. Вдобавок красные совсем недавно обыграли «Арсенал» — седьмого января в 1/32 Кубка Англии (2:0). В предыдущих 10 очных встречах «Ливерпуль» уступил «канонирам» только раз.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) — за 2.25.