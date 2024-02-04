В одном из центральных матчей 23-го тура АПЛ сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» — седьмая и шестая команды чемпионата. Игра пройдет 4 февраля на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр Эндрю Мэдли даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают английскую лигу.

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: успех «красных дьяволов» доступен с котировкой 1.63, что составляет примерно 60% вероятности. Выигрыш «молотобойцев» предложен за 5.30 (17%) — это наименее возможный исход противостояния. Вероятность того, что команды разделят очки, оценена в 4.30 (23%).

Две предыдущих встречи клубов закончились сухими победами «Вест Хэма». Поставить на то, что лондонцы не уступят и теперь, можно за 2.30.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги матча намекают на превосходство манкунианцев:

• 2:0 и 2:1 — за 8.50;

• 1:1 и 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.70, обратный вариант дан за 2.18.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

Гости находятся в неплохой форме — уступили лишь в трех из предыдущих 17 матчей во всех турнирах. На этот промежуток попало первое столкновение команд в этом сезоне — 23 декабря «молотобойцы» без проблем разделались с соперником (2:0). Манкунианцы проигрывают куда чаще — четыре поражения они потерпели только в 10 прошлых поединков во всех соревнованиях. Учитывая, что две последние встречи «МЮ» и «Вест Хэма» закончились сухими победами лондонцев, в предстоящей разборке они вновь могут рассчитывать на очки.

Рекомендуемая ставка: «Вест Хэм» не проиграет" за 2.30.