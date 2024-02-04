«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2024 года
В одном из центральных матчей 23-го тура АПЛ сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» — седьмая и шестая команды чемпионата. Игра пройдет 4 февраля на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр Эндрю Мэдли даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают английскую лигу.
Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: успех «красных дьяволов» доступен с котировкой 1.63, что составляет примерно 60% вероятности. Выигрыш «молотобойцев» предложен за 5.30 (17%) — это наименее возможный исход противостояния. Вероятность того, что команды разделят очки, оценена в 4.30 (23%).
Две предыдущих встречи клубов закончились сухими победами «Вест Хэма». Поставить на то, что лондонцы не уступят и теперь, можно за 2.30.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги матча намекают на превосходство манкунианцев:
• 2:0 и 2:1 — за 8.50;
• 1:1 и 1:0 — за 9.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.70, обратный вариант дан за 2.18.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
Гости находятся в неплохой форме — уступили лишь в трех из предыдущих 17 матчей во всех турнирах. На этот промежуток попало первое столкновение команд в этом сезоне — 23 декабря «молотобойцы» без проблем разделались с соперником (2:0). Манкунианцы проигрывают куда чаще — четыре поражения они потерпели только в 10 прошлых поединков во всех соревнованиях. Учитывая, что две последние встречи «МЮ» и «Вест Хэма» закончились сухими победами лондонцев, в предстоящей разборке они вновь могут рассчитывать на очки.
Рекомендуемая ставка: «Вест Хэм» не проиграет" за 2.30.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5