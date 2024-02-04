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4 февраля, 08:15

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 4 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

В одном из центральных матчей 23-го тура АПЛ сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» — седьмая и шестая команды чемпионата. Игра пройдет 4 февраля на стадионе «Олд Траффорд». Арбитр Эндрю Мэдли даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. В России легально не показывают английскую лигу.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
04 февр, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:0
Вест Хэм

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: успех «красных дьяволов» доступен с котировкой 1.63, что составляет примерно 60% вероятности. Выигрыш «молотобойцев» предложен за 5.30 (17%) — это наименее возможный исход противостояния. Вероятность того, что команды разделят очки, оценена в 4.30 (23%).

Две предыдущих встречи клубов закончились сухими победами «Вест Хэма». Поставить на то, что лондонцы не уступят и теперь, можно за 2.30.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, итоги матча намекают на превосходство манкунианцев:

• 2:0 и 2:1 — за 8.50;

• 1:1 и 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.70, обратный вариант дан за 2.18.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

Гости находятся в неплохой форме — уступили лишь в трех из предыдущих 17 матчей во всех турнирах. На этот промежуток попало первое столкновение команд в этом сезоне — 23 декабря «молотобойцы» без проблем разделались с соперником (2:0). Манкунианцы проигрывают куда чаще — четыре поражения они потерпели только в 10 прошлых поединков во всех соревнованиях. Учитывая, что две последние встречи «МЮ» и «Вест Хэма» закончились сухими победами лондонцев, в предстоящей разборке они вновь могут рассчитывать на очки.

Рекомендуемая ставка: «Вест Хэм» не проиграет" за 2.30.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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И К Ж
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