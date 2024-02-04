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4 февраля, 14:15

«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 4 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» 4 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Челси» — «Вулверхэмптон».
Фото Global Look Press

4 февраля «Челси» примет «Вулверхэмптон» в 23-м туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тим Робинсон. Игру в России не покажут.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
04 февр, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:4
Вулверхэмптон

Аналитики букмекеров склоняются к победе хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.60, это около 58% вероятности. Успех «волков» оценили в 5.35 (19%). Ничья идет за 4.26 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.21. Соперники преодолели «верх» по голам в трех из пяти предыдущих поединков.

«Обе забьют» дали за 1.74, обратный рынок доступен за 2.09.

Наиболее ожидаемый счет, по мнению экспертов, 1:1. Этот результат представили с коэффициентом 7.75.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Вулверхэмптон»

Полтора месяца назад соперники встречались на стадионе «Молинью» — хозяева одолели парней Маурисио Почеттино (2:1). «Волки» вообще регулярно покусывают синих: в семи последних разборках добыли три победы и три ничьих. Лондонцы же были сильнее только раз — в первом круге минувшего розыгрыша АПЛ на «Стэмфорд Бридж» (3:0). В предыдущем туре «Челси» крупно влетел «Ливерпулю» (1:4), «Вулверхэмптон» устроил результативный триллер на пару с «Манчестер Юнайтед» (3:4). Так что в очном поединке дело вряд ли ограничится одним забитым мячом.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.95.

Футбол
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ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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