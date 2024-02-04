4 февраля «Челси» примет «Вулверхэмптон» в 23-м туре АПЛ. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр — Тим Робинсон. Игру в России не покажут.

Аналитики букмекеров склоняются к победе хозяев: на «Челси» предложили котировку 1.60, это около 58% вероятности. Успех «волков» оценили в 5.35 (19%). Ничья идет за 4.26 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.21. Соперники преодолели «верх» по голам в трех из пяти предыдущих поединков.

«Обе забьют» дали за 1.74, обратный рынок доступен за 2.09.

Наиболее ожидаемый счет, по мнению экспертов, 1:1. Этот результат представили с коэффициентом 7.75.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Вулверхэмптон»

Полтора месяца назад соперники встречались на стадионе «Молинью» — хозяева одолели парней Маурисио Почеттино (2:1). «Волки» вообще регулярно покусывают синих: в семи последних разборках добыли три победы и три ничьих. Лондонцы же были сильнее только раз — в первом круге минувшего розыгрыша АПЛ на «Стэмфорд Бридж» (3:0). В предыдущем туре «Челси» крупно влетел «Ливерпулю» (1:4), «Вулверхэмптон» устроил результативный триллер на пару с «Манчестер Юнайтед» (3:4). Так что в очном поединке дело вряд ли ограничится одним забитым мячом.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.95.