«Арсенал» — «Бавария»: грядет перестрелка самых результативных клубов топ-5 Европы
9 апреля «Арсенал» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Место встречи — стадион «Эмирейтс». Время начала — 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.55 мск.
Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение лондонцам: взять триумф «канониров» можно с коэффициентом 1.78, что составляет около 55% вероятности. Выигрыш «Баварии» доступен за 4.50 (21%), ничья идет за близкие 4.10 (24%).
Вы можете поставить на выход одной из команд в полуфинал уже сейчас. Успех «Арсенала» предложен за 1.65, а парней Томаса Тухеля — за 2.35.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.
Обмен забитыми мячами оценили в 1.67, обратный рынок — в 2.22.
Самый вероятный счет — 1:1. На этот результат аналитики из Winline дали котировку 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Бавария»
У «Арсенала» победная домашняя серия в Лиге чемпионов из четырех матчей, и только в одном из них было меньше двух мячей. «Бавария» же выиграла в семи из девяти последних выездов в ЛЧ. Обе команды — самые результативные в своих чемпионатах, а четыре из пяти прошлых очных встреч в официальных турнирах закончились обменом голами. Есть все шансы снова увидеть, как соперники огорчат друг друга.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|3 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5