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Сегодня, 08:15

«Арсенал» — «Бавария»: грядет перестрелка самых результативных клубов топ-5 Европы

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» 9 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мартин Эдегор («Арсенал»).
Фото Getty Images

9 апреля «Арсенал» и «Бавария» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Место встречи — стадион «Эмирейтс». Время начала — 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.55 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Бавария

Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение лондонцам: взять триумф «канониров» можно с коэффициентом 1.78, что составляет около 55% вероятности. Выигрыш «Баварии» доступен за 4.50 (21%), ничья идет за близкие 4.10 (24%).

Вы можете поставить на выход одной из команд в полуфинал уже сейчас. Успех «Арсенала» предложен за 1.65, а парней Томаса Тухеля — за 2.35.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен забитыми мячами оценили в 1.67, обратный рынок — в 2.22.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот результат аналитики из Winline дали котировку 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Бавария»

У «Арсенала» победная домашняя серия в Лиге чемпионов из четырех матчей, и только в одном из них было меньше двух мячей. «Бавария» же выиграла в семи из девяти последних выездов в ЛЧ. Обе команды — самые результативные в своих чемпионатах, а четыре из пяти прошлых очных встреч в официальных турнирах закончились обменом голами. Есть все шансы снова увидеть, как соперники огорчат друг друга.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.67.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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«Трактор» — «Локомотив»: где смотреть матч Кубка Гагарина 8 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 3 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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