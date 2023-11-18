Белоруссия — Андорра: прогноз на матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года
18 ноября Белоруссия и Андорра сойдутся в матче квалификации Евро-2024 — обе команды уже потеряли шансы на выход в финальную часть турнира, занимая два последних места в группе I. Игра пройдет в Будапеште на стадионе «Суса Ференц» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Булат Сариев из Казахстана. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.57, вероятность — примерно 62%. Триумф гостей оценен в 7.12 (13%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 3.66 (25%).
В первом круге Андорра в матче с белорусами удержала нулевую ничью. Рынок на непоражение гостей в предстоящей схватке предложен за 2.44.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• победа хозяев 1:0 — за 4.40;
• 2:0 — за 5.47;
• ничья 0:0 — за 5.55.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.57, ТМ 2.5 — за 1.47.
Рынок «обе забьют» идет за 2.74, обратный вариант можно взять за 1.46.
Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Андорра
Андорра — одна из слабейших команд Европы. За восемь туров сборная отличилась всего три раза и заработала два очка — вырвала ничьи с Косово (1:1) и Белоруссией (0:0). «Белые крылья» же после трех поражений на старте неплохо смотрелись: в оставшихся пяти матчах победили Косово (2:1) и заработали по ничьей с лидерами группы Румынией (0:0) и Швейцарией (3:3).
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.04.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3