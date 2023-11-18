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Белоруссия — Андорра: прогноз на матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Белоруссия — Андорра 18 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сборная Белоруссии перед матчем со Швейцарией.
Фото Официальный сайт сборной Белоруссии

18 ноября Белоруссия и Андорра сойдутся в матче квалификации Евро-2024 — обе команды уже потеряли шансы на выход в финальную часть турнира, занимая два последних места в группе I. Игра пройдет в Будапеште на стадионе «Суса Ференц» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Булат Сариев из Казахстана. Прямую трансляцию с 19.50 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
18 нояб, 20:00. Szusza Ferenc (Будапешт)
Белоруссия
Андорра

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.57, вероятность — примерно 62%. Триумф гостей оценен в 7.12 (13%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 3.66 (25%).

В первом круге Андорра в матче с белорусами удержала нулевую ничью. Рынок на непоражение гостей в предстоящей схватке предложен за 2.44.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• победа хозяев 1:0 — за 4.40;

• 2:0 — за 5.47;

• ничья 0:0 — за 5.55.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.57, ТМ 2.5 — за 1.47.

Рынок «обе забьют» идет за 2.74, обратный вариант можно взять за 1.46.

Тренировка сборной Уэльса. Армения — Уэльс: прогноз на матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Андорра

Андорра — одна из слабейших команд Европы. За восемь туров сборная отличилась всего три раза и заработала два очка — вырвала ничьи с Косово (1:1) и Белоруссией (0:0). «Белые крылья» же после трех поражений на старте неплохо смотрелись: в оставшихся пяти матчах победили Косово (2:1) и заработали по ничьей с лидерами группы Румынией (0:0) и Швейцарией (3:3).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.04.

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Армения — Уэльс: прогноз на матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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