Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Армения — Уэльс: прогноз на матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Армения — Уэльс 18 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренировка сборной Уэльса.
Фото Global Look Press

18 ноября Армения и Уэльс сойдутся в седьмом туре квалификационного турнира Евро-2024. Игра пройдет в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, начало — в 17.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада француза Бенуа Бастьена. Прямую трансляцию с 16.50 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
18 нояб, 17:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
Уэльс

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.89, это приблизительно 51% вероятности. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 4.28 (22%) — это наименее ожидаемый итог поединка. Ничья идет за 3.48 (27%).

В первом круге армяне неожиданно разнесли валлийцев на их стадионе (4:2). Поставить на то, что в предстоящей встрече «горцы» хотя бы не уступят, можно за 1.93.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на превосходство Уэльса:

• победа гостей 1:0 или ничья 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 6.59.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.68.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 2.02, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.80.

Белоруссия&nbsp;&mdash; Андорра. В октябре Белоруссия отняла очки у лидеров группы. Но проблемы с Андоррой у парней Карлоса Алоса уже возникали

Прогноз и ставка на матч Армения — Уэльс

Армения с семью очками в шести турах еще сохранила призрачные шансы на успешную квалификацию, но для этого необходимо обыграть Уэльс в предстоящей встрече. Правда, «горцы» после мощного начала турнира скатились: в двух последних играх уступили Хорватии (0:1) и слабейшей команде группы Латвии (0:2) — даже не забили в этих матчах.

Валлийцы же набрали на три очка больше и тоже продолжают бороться за путевки в Германию. У Уэльса гораздо более звездный и опытный состав, который может лучше справиться в ответственный момент. Армяне же уже продемонстрировали нестабильность в поединке с Латвией.

Рекомендуемая ставка: победа Уэльса за 1.89.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
МВД объявило экс-замминистра финансов России Алексашенко в розыск
«Известия» опубликовали кадры с места стрельбы у отделения банка в Москве
Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итоги благотворительной акции «Доброфура» в Казани
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости