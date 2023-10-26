«Арис» — «Бетис»: где смотреть матч Лиги Европы 26 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Кипрский «Арис» Александра Кокорина 26 октября в третьем туре группового этапа Лиги Европы примет «Бетис», с которым имеет одинаковое количество очков (по три). Игра пройдет в городе Колосси на стадионе «Альфамега» и начнется в 19.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — словак Филип Глова. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: коэффициент на успех зелено-белых — 1.88, что составляет приблизительно 52% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.97 (24%), котировка на ничью незначительно ниже — 3.92 (24%).
Непоражение «Ариса» доступно за 1.97. После двух туров киприоты не выглядят аутсайдерами группы С, обыграв «Рейнджерс» (2:1).
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство «Бетиса»:
• 1:1 — за 6.80;
• 2:1 — за 7.75;
• 1:0 — за 8.50.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.16.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.66, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.22.
Поставить на гол Александра Кокорина можно за 3.30. Единственный результативный удар россиянина в этом сезоне случился как раз в Лиге Европы.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1