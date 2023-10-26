Кипрский «Арис» Александра Кокорина 26 октября в третьем туре группового этапа Лиги Европы примет «Бетис», с которым имеет одинаковое количество очков (по три). Игра пройдет в городе Колосси на стадионе «Альфамега» и начнется в 19.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — словак Филип Глова. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: коэффициент на успех зелено-белых — 1.88, что составляет приблизительно 52% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.97 (24%), котировка на ничью незначительно ниже — 3.92 (24%).

Непоражение «Ариса» доступно за 1.97. После двух туров киприоты не выглядят аутсайдерами группы С, обыграв «Рейнджерс» (2:1).

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство «Бетиса»:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.75;

• 1:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.16.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.66, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.22.

Поставить на гол Александра Кокорина можно за 3.30. Единственный результативный удар россиянина в этом сезоне случился как раз в Лиге Европы.

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