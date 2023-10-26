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26 октября, 14:15

«Арис» — «Бетис»: где смотреть матч Лиги Европы 26 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Арис» — «Бетис» 26 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Ариса».
Фото Соцсети «Ариса», Соцсети

Кипрский «Арис» Александра Кокорина 26 октября в третьем туре группового этапа Лиги Европы примет «Бетис», с которым имеет одинаковое количество очков (по три). Игра пройдет в городе Колосси на стадионе «Альфамега» и начнется в 19.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — словак Филип Глова. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Лига Европы. Группа C
26 окт, 19:45. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
0:1
Бетис

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: коэффициент на успех зелено-белых — 1.88, что составляет приблизительно 52% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.97 (24%), котировка на ничью незначительно ниже — 3.92 (24%).

Непоражение «Ариса» доступно за 1.97. После двух туров киприоты не выглядят аутсайдерами группы С, обыграв «Рейнджерс» (2:1).

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на превосходство «Бетиса»:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.75;

• 1:0 — за 8.50.

Александр Кокорин (&laquo;Арис&raquo;). «Арис» — «Бетис»: Кокорин устроит шоу в Лиге Европы

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.16.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.66, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.22.

Поставить на гол Александра Кокорина можно за 3.30. Единственный результативный удар россиянина в этом сезоне случился как раз в Лиге Европы.

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PARI и «Шинник» проведут благотворительный матч в 16-м туре ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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