Даниил Медведев — Григор Димитров: прогноз на матч ATP Вена 26 октября 2023 года
26 октября первая ракетка России Даниил Медведев во втором круге турнира ATP 500 в Вене сыграет против болгарина Григора Димитрова. Встреча начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Россиянин ведет в личном противостоянии со счетом 5:2.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева безоговорочным фаворитом матча. На победу первого «сеяного» турнира можно поставить с коэффициентом 1.28, вероятность этого исхода — порядка 78%. Успех Димитрова выставлен за 3.69 (22%).
Теннисисты встречались в этом году в Роттердаме — Даниил разгромил соперника со счетом 6:1, 6:2. На то, что он снова выиграет с разницей минимум в четыре гейма, котировка — 1.72.
Тотал больше 22.5 гейма предложен за 2.05, ТМ 22.5 — за 1.76.
Если Медведев победит 2:0 по сетам, сыграет коэффициент 1.82. Если же Димитров возьмет хотя бы одну партию, тогда сумма ставки увеличится в 1.92 раза.
На наличие тай-брейка в матче можно поставить за 2.38. На его отсутствие — 1.53.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Григор Димитров
Димитров — достаточно удобный соперник для Медведева: все пять побед над болгарином россиянин добыл без потери сета. Сам Григор дважды обыграл Даниила, но в 2017-м сделал это на траве в Лондоне еще до прогресса первой ракетки России, а в 2021-м в Индиан-Уэллс воспользовался эмоциональным срывом Медведева, который упустил преимущество в сет и два брейка.
Сейчас же Даниилу ничего не должно помешать обыграть болгарина — он свеж, уверен в себе и показывает замечательный теннис. В первом круге россиянин очень легко прошел набравшего ход Артура Филса.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-3.5) за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1