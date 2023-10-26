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26 октября, 12:15

Даниил Медведев — Григор Димитров: прогноз на матч ATP Вена 26 октября 2023 года

Прогноз на матч ATP Вена Даниил Медведев — Григор Димитров 26 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

26 октября первая ракетка России Даниил Медведев во втором круге турнира ATP 500 в Вене сыграет против болгарина Григора Димитрова. Встреча начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Россиянин ведет в личном противостоянии со счетом 5:2.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева безоговорочным фаворитом матча. На победу первого «сеяного» турнира можно поставить с коэффициентом 1.28, вероятность этого исхода — порядка 78%. Успех Димитрова выставлен за 3.69 (22%).

Теннисисты встречались в этом году в Роттердаме — Даниил разгромил соперника со счетом 6:1, 6:2. На то, что он снова выиграет с разницей минимум в четыре гейма, котировка — 1.72.

Тотал больше 22.5 гейма предложен за 2.05, ТМ 22.5 — за 1.76.

Если Медведев победит 2:0 по сетам, сыграет коэффициент 1.82. Если же Димитров возьмет хотя бы одну партию, тогда сумма ставки увеличится в 1.92 раза.

На наличие тай-брейка в матче можно поставить за 2.38. На его отсутствие — 1.53.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Григор Димитров

Димитров — достаточно удобный соперник для Медведева: все пять побед над болгарином россиянин добыл без потери сета. Сам Григор дважды обыграл Даниила, но в 2017-м сделал это на траве в Лондоне еще до прогресса первой ракетки России, а в 2021-м в Индиан-Уэллс воспользовался эмоциональным срывом Медведева, который упустил преимущество в сет и два брейка.

Сейчас же Даниилу ничего не должно помешать обыграть болгарина — он свеж, уверен в себе и показывает замечательный теннис. В первом круге россиянин очень легко прошел набравшего ход Артура Филса.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-3.5) за 1.72.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Григор Димитров
Даниил Медведев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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 - : -
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 - : -
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Зенит – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Сочи
 - : -
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