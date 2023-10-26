26 октября первая ракетка России Даниил Медведев во втором круге турнира ATP 500 в Вене сыграет против болгарина Григора Димитрова. Встреча начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Россиянин ведет в личном противостоянии со счетом 5:2.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева безоговорочным фаворитом матча. На победу первого «сеяного» турнира можно поставить с коэффициентом 1.28, вероятность этого исхода — порядка 78%. Успех Димитрова выставлен за 3.69 (22%).

Теннисисты встречались в этом году в Роттердаме — Даниил разгромил соперника со счетом 6:1, 6:2. На то, что он снова выиграет с разницей минимум в четыре гейма, котировка — 1.72.

Тотал больше 22.5 гейма предложен за 2.05, ТМ 22.5 — за 1.76.

Если Медведев победит 2:0 по сетам, сыграет коэффициент 1.82. Если же Димитров возьмет хотя бы одну партию, тогда сумма ставки увеличится в 1.92 раза.

На наличие тай-брейка в матче можно поставить за 2.38. На его отсутствие — 1.53.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Григор Димитров

Димитров — достаточно удобный соперник для Медведева: все пять побед над болгарином россиянин добыл без потери сета. Сам Григор дважды обыграл Даниила, но в 2017-м сделал это на траве в Лондоне еще до прогресса первой ракетки России, а в 2021-м в Индиан-Уэллс воспользовался эмоциональным срывом Медведева, который упустил преимущество в сет и два брейка.

Сейчас же Даниилу ничего не должно помешать обыграть болгарина — он свеж, уверен в себе и показывает замечательный теннис. В первом круге россиянин очень легко прошел набравшего ход Артура Филса.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-3.5) за 1.72.

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