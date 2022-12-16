Эксперты оценили шансы увидеть голевую феерию в финале чемпионата мира

18 декабря состоится главный матч четырехлетия — финал чемпионата мира в Катаре. В нем сойдутся действующий обладатель Кубка, сборная Франции, и финалист ЧМ-2014 — сборная Аргентины. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 17.45 мск.

В составе соперников хватает голеадоров — это находящиеся в блестящей форме Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а также их партнеры Оливье Жиру и Хулиан Альварес. На всю компанию они оформили уже 18 голов.

На то, что отличатся обе команды, можно поставить за 2.10. При этом обратный вариант доступен за 1.73.

«Верх» по голам, по мнению аналитиков, тоже маловероятен — его оценили в 2.50. Тотал больше 2.5 мяча и у аргентинцев, и у французов заходил на этом мундиале по четыре раза.

«Альбисилесте» лишь однажды забила сопернику меньше двух мячей в Катаре, у французов такая же ситуация. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.90, такая же котировка на ИТБ2 (1.5).

Эксперты компании считают, что в игре будет забито 2-3 мяча (коэффициент — 1.93). Шансы отличиться один раз у команд одинаковые (2.20).

Вариант «в матче будет забито ровно два гола» предложен за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 5.90.