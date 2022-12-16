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Сегодня, 11:15

Эксперты оценили шансы увидеть голевую феерию в финале чемпионата мира

Артем Белинин
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Тео Эрнандес и Оливье Жиру.
Фото Global Look Press

18 декабря состоится главный матч четырехлетия — финал чемпионата мира в Катаре. В нем сойдутся действующий обладатель Кубка, сборная Франции, и финалист ЧМ-2014 — сборная Аргентины. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Лусаил», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

В составе соперников хватает голеадоров — это находящиеся в блестящей форме Килиан Мбаппе и Лионель Месси, а также их партнеры Оливье Жиру и Хулиан Альварес. На всю компанию они оформили уже 18 голов.

На то, что отличатся обе команды, можно поставить за 2.10. При этом обратный вариант доступен за 1.73.

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«Верх» по голам, по мнению аналитиков, тоже маловероятен — его оценили в 2.50. Тотал больше 2.5 мяча и у аргентинцев, и у французов заходил на этом мундиале по четыре раза.

«Альбисилесте» лишь однажды забила сопернику меньше двух мячей в Катаре, у французов такая же ситуация. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.90, такая же котировка на ИТБ2 (1.5).

Эксперты компании считают, что в игре будет забито 2-3 мяча (коэффициент — 1.93). Шансы отличиться один раз у команд одинаковые (2.20).

Вариант «в матче будет забито ровно два гола» предложен за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 5.90.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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