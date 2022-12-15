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15 декабря, 10:15

Исполнение мечты Месси или дубль Мбаппе. Кто станет чемпионом мира-2022?

Лидеры проводят выдающийся турнир.
Артем Белинин
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Месси с партнерами.
Фото Global Look Press

18 декабря состоится главный матч четырехлетия — финал чемпионата мира в Катаре. В нем встретятся серебряный призер ЧМ-2014 Аргентина и действующий победитель мундиаля — Франция. Исторический матч примет Национальный стадион в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Где смотреть трансляцию матча Аргентина — Франция?

Игру в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 17.45 мск.

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Аргентина

Аргентинцы героически добрались до финала. Они стартовали с болезненного поражения от Саудовской Аравии (1:2) — открыли счет с пенальти, забили несколько голов из офсайда, расслабились и пропустили два. В тот момент шансы «Альбиселесте» на победу в Катаре резко упали, но они и не думали отступать — все-таки это последний мундиаль для Месси, и завершить его уже на групповой стадии было бы как минимум стыдно.

Сам Лео тоже не хотел слишком рано покидать Катар: помог разобраться с Мексикой в важнейшем матче (оформил 1+1), а в плей-офф забил в каждой из трех игр. Периодически он разбавлял голы ассистами. Таким образом, еще до финала можно назвать Лео самым ценным игроком турнира — от его движений и результативных действий напрямую зависел успех Аргентины.

Даже в игре с Польшей, где Месси не отличился, он был лучшим. При этом капитан стал еще и ментальным лидером команды — подбадривает партнеров и безжалостно ссорится с соперниками. Например, в 1/4 закусился с игроками Нидерландов и лично с Луи ван Галом.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Лео вполне может довести «Альбиселесте» до заветного кубка. Коэффициент на успех южноамериканцев — 2.85, вероятность исхода — 34%.

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Франция

Путь французов отличался от аргентинского даже не уровнем соперников (даже в плей-офф у обеих команд было по два средних противника, а еще Нидерланды с Англией), а уверенностью выступления. Если латиноамериканцы превозмогали и для них каждый матч был финалом, то «Трехцветные» со старта показали мощь. Австралийцы были разгромлены со счетом 4:1, следом пострадали датчане (2:1). На третий матч Дидье Дешам даже дал отдых основе — резервисты проиграли Тунису (0:1), поэтому в плей-офф вышли злые и отдохнувшие основные игроки.

Главный из них — Килиан Мбаппе. Он внес большой вклад в уничтожение Австралии (1+1), оформил дубль в ворота Дании (2:1) и единолично побил Польшу (2+1, счет — 3:1). Также он сыграл центральную роль в обоих голах в ворота Марокко: стянул на себя внимание защитников и освободил пространство для партнеров. В таблице лучших игроков мундиаля Килиан отстает от одноклубника по «ПСЖ» Месси всего на балл — у него семь результативных действий против восьми у аргентинца.

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Франция ровно прошла весь путь до финала, доказав, что у нее очень сбалансированный состав — например, в полуфинале «Трехцветные» не заметили потерю Рабьо, а второй гол забил мало кому известный форвард Коло Муани. На победу бодрейших французов такой же коэффициент, как и на Аргентину, — 2.85 (или 34% вероятности).

Ничья доступна за 3.10 (34%). «Альбиселесте» свела вничью четвертьфинал с Нидерландами (2:2), так что такой прецедент был.

Несмотря на равенство коэффициентов на победу в основное время, Франция немного опережает Аргентину с учетом дополнительного времени и серии пенальти: на чемпионство «Трехцветных» можно поставить за 1.93, на «Альбиселесте» — за 1.97.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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