Исполнение мечты Месси или дубль Мбаппе. Кто станет чемпионом мира-2022?
18 декабря состоится главный матч четырехлетия — финал чемпионата мира в Катаре. В нем встретятся серебряный призер ЧМ-2014 Аргентина и действующий победитель мундиаля — Франция. Исторический матч примет Национальный стадион в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.
Где смотреть трансляцию матча Аргентина — Франция?
Игру в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 17.45 мск.
Аргентина
Аргентинцы героически добрались до финала. Они стартовали с болезненного поражения от Саудовской Аравии (1:2) — открыли счет с пенальти, забили несколько голов из офсайда, расслабились и пропустили два. В тот момент шансы «Альбиселесте» на победу в Катаре резко упали, но они и не думали отступать — все-таки это последний мундиаль для Месси, и завершить его уже на групповой стадии было бы как минимум стыдно.
Сам Лео тоже не хотел слишком рано покидать Катар: помог разобраться с Мексикой в важнейшем матче (оформил 1+1), а в плей-офф забил в каждой из трех игр. Периодически он разбавлял голы ассистами. Таким образом, еще до финала можно назвать Лео самым ценным игроком турнира — от его движений и результативных действий напрямую зависел успех Аргентины.
Даже в игре с Польшей, где Месси не отличился, он был лучшим. При этом капитан стал еще и ментальным лидером команды — подбадривает партнеров и безжалостно ссорится с соперниками. Например, в 1/4 закусился с игроками Нидерландов и лично с Луи ван Галом.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Лео вполне может довести «Альбиселесте» до заветного кубка. Коэффициент на успех южноамериканцев — 2.85, вероятность исхода — 34%.
Франция
Путь французов отличался от аргентинского даже не уровнем соперников (даже в плей-офф у обеих команд было по два средних противника, а еще Нидерланды с Англией), а уверенностью выступления. Если латиноамериканцы превозмогали и для них каждый матч был финалом, то «Трехцветные» со старта показали мощь. Австралийцы были разгромлены со счетом 4:1, следом пострадали датчане (2:1). На третий матч Дидье Дешам даже дал отдых основе — резервисты проиграли Тунису (0:1), поэтому в плей-офф вышли злые и отдохнувшие основные игроки.
Главный из них — Килиан Мбаппе. Он внес большой вклад в уничтожение Австралии (1+1), оформил дубль в ворота Дании (2:1) и единолично побил Польшу (2+1, счет — 3:1). Также он сыграл центральную роль в обоих голах в ворота Марокко: стянул на себя внимание защитников и освободил пространство для партнеров. В таблице лучших игроков мундиаля Килиан отстает от одноклубника по «ПСЖ» Месси всего на балл — у него семь результативных действий против восьми у аргентинца.
Франция ровно прошла весь путь до финала, доказав, что у нее очень сбалансированный состав — например, в полуфинале «Трехцветные» не заметили потерю Рабьо, а второй гол забил мало кому известный форвард Коло Муани. На победу бодрейших французов такой же коэффициент, как и на Аргентину, — 2.85 (или 34% вероятности).
Ничья доступна за 3.10 (34%). «Альбиселесте» свела вничью четвертьфинал с Нидерландами (2:2), так что такой прецедент был.
Несмотря на равенство коэффициентов на победу в основное время, Франция немного опережает Аргентину с учетом дополнительного времени и серии пенальти: на чемпионство «Трехцветных» можно поставить за 1.93, на «Альбиселесте» — за 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2